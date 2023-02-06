恐上萬人罹難！土耳其強震增至668死　預估死亡數上修「紅色警戒」

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其6日凌晨發生規模7.8強震，重創該國東南部及鄰近的敘利亞西北部，死亡人數迅速來到668人，預料仍會攀升。美國地質調查局（USGS）原先預估這起地震恐造成上百至上千人死亡，但稍早已經上修至上萬人。

▲ 敘利亞哈馬（Hama）建築倒塌，受困者被以擔架抬出。（圖／路透）

土耳其災害與應變管理中心（AFAD）統計顯示，境內7個省份至少有284人因這起地震罹難，另有440人受傷。敘利亞官媒報導，政府控制區有237人死亡，逾630人受傷；據叛軍控制區民防組織「白頭盔」（White Helmets），反政府武裝力量控制的地區至少有147人喪命，逾340人受傷，使得兩國累計死亡人數來到668人。

地震發生後，USGS最初對人命損失發出「橘色警戒」，預估死亡人數最有可能落在100至1000人，但稍早上調至最高級「紅色警戒」，有47%機率造成1000至10000人死亡，最有可能的經濟損失則維持在10億至1百億美元之間。

▲ 土耳其目前天氣寒冷，很難長時間待在戶外。（圖／路透）

天亮後搜救進度雖有加快，但CNN氣象學家指出，由於寒冷潮濕的天氣系統正通過災區，零下低溫及降雪等惡劣天氣恐怕阻礙土敘2國救災及重建工作。

土耳其加濟安泰普目前氣溫略高於零度，預計6日及7日將出現降雨及降雪。儘管2月初本就較為寒冷，目前氣溫仍較季節平均溫度低了5度，預料7日將降至零度以下，最低溫恐怕來到零下6度，6日晚間降雪情形將擴大並持續至7日，高海拔地區降雪量最大，且可能一路下到敘利亞邊境。

儘管天氣嚴寒，官員仍呼籲居民離開建築物，因為恐怕還有更多餘震。但CNN專家坦言，「考慮到當地氣溫接近零度，這項要求相當困難。穿著睡衣待在室外，沒有外套也沒有物資，這是非常困難的。」