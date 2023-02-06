土耳其餘震狂襲「大樓垂直崩塌」淪廢墟　驚悚畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其6日發生規模7.8強震災情慘重，政府已確認在10座城市中，至少1710棟建築物倒塌。路透報導，在南部尚勒烏爾法省（Sanliurfa），當地一棟建築物因餘震來襲倒塌，現場民眾驚惶逃跑，短短數秒，大樓淪為一片廢墟。

▲土耳其地震發生後，有多棟房屋倒塌。（圖／翻攝自推特）

WATCH: Building collapses during aftershock in Şanlıurfa, Turkey pic.twitter.com/PiKKIkbu0a — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

尚勒烏爾法省哈利利耶地區（Haliliye）至少一棟建築物倒塌。依據當地媒體Urfa TV播出的畫面，當時街上突然有人大聲喊叫，接著一棟7層樓建築物向下崩塌，同時發出陣陣聲響，疑似因撞擊旁邊的塔爆出火光，大量煙霧竄出。

這場地震是土耳其100多年來發生的最強地震之一。當地6日凌晨4時17分（台灣時間6日上午9時17分）突然一陣天搖地動，震感強烈到包括敘利亞、黎巴嫩等周邊多國都有感，大量房屋坍塌，許多人從睡夢中驚醒，卻也有人再也沒了呼吸，家園淪為廢墟。

在規模7.8地震來襲後，至少發生100起餘震，其中超過規模4的餘震就有53個，當地災情慘重，許多人逃出家門，忍著寒冷低溫在戶外避難。隨著搜救行動持續進行，死亡人數恐怕還會持續攀升。此外，靠近敘利亞邊境的哈塔伊機場（Hatay airport）因地震導致跑道地面爆開，擁有超過千年歷史的加濟安泰普城堡（Gaziantep Castle）也被震垮。

目前美國、印度、巴基斯坦、烏克蘭等多國均已表態慰問關切，並承諾願意提供援助。