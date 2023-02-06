機場跑道爆開！土耳其強震增至568死　18起規模4以上餘震狂襲

▲這場地震是土耳其100多年來發生的最強地震之一。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）6日證實，規模7.8強震造成境內1710棟建築物倒塌，死亡人數上升至284人，另有2323人受傷。加上稍早敘利亞境內罹難的284人，兩國總計568人喪命。

BREAKING — 284 people died, 2,323 people injured in Turkey earthquake.



1710 buildings have collapsed, says Turkish Vice President Oktay pic.twitter.com/QdiV4UQk0p — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 6, 2023

綜合美聯社、CNN等報導，這場地震是土耳其100多年來發生的最強地震之一，土耳其、敘利亞邊境地區的居民在天亮前被震醒，許多人逃出家門，忍著寒冷低溫在戶外避難。隨著搜救行動持續進行，死亡人數預計還會持續攀升。

已知在規模7.8強震發生後，該區域至少出現18起規模4以上的餘震，當中最大的餘震為規模6.7。土耳其總統辦公室表示，總統艾爾段（Tayyip Erdoğan）已與8個災區省長通話，取得最新災情與救援工作進度。

歐克台稍早宣布，位在土耳其南部、靠近敘利亞邊境的哈塔伊機場（Hatay airport）受到地震破壞影響，航班暫停。另據BNO NEWS LIVE發布的影片，可見哈塔伊機場的唯一跑道地面爆開。

WATCH: The only runway at Hatay Airport in southern Turkey tore open during the earthquake pic.twitter.com/TTykRNBYUQ — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

▼土耳其災情慘重。（圖／CFP）