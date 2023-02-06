土耳其強震數百死！網憶921大地震「土國迅速救援」　盼台灣派救難隊

▲土耳其6日凌晨發生強震。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震，為今年以來全球規模最大的一場地震，不僅導致該國與鄰國敘利亞高樓等建築物崩塌，死亡人數更如滾雪球般攀升。如今，PTT上也有網友討論，台灣是否需要立刻派出救援隊。事實上，1999年的土耳其大地震、台灣921大地震，兩國曾先後互派救援隊協助救災。

綜合外媒報導，土耳其於當地時間6日凌晨4時17分（台灣時間上午9時17分）爆發規模7.8的有感地震，強烈搖晃波及大部分土耳其、敘利亞地區，甚至就連在以色列也能感受到強烈搖晃，公寓大樓如煙霧般「整棟消失」，土耳其、敘利亞死亡人數合計破百，且未來還會持續攀升。

台灣PTT網友分享土耳其強震新聞時，不僅貼出高樓倒塌的多支網路影片，更提到底下有多則鄉民留言提到，1999年台灣爆發921大地震時，土耳其曾經派遣救難隊、給予台灣援助，搭起台、土兩國間「友誼的橋樑」。

事實上，土耳其籍藝人吳鳳就曾於2020年9月22日在臉書發文表示，當年台灣爆發921大地震後，土耳其伊斯坦堡志工團體「搜救協會」（AKUT）便派出17名隊員於隔天抵達台灣，在一抵達後立刻協助救災，震後50小時在瓦礫堆下搜救出4名生還者。

不過吳鳳也在貼文提醒，先架起「台、土兩國友誼橋梁」的其實是台灣。1999年8月17日土耳其發生規模7.4強震，造成該國數萬人喪命，當年其實土國面臨資源不足問題，不過當下台灣馬上義不容辭伸出援手協助土耳其。吳鳳在貼文中分享的相片，即為當時土耳其救難隊抵達台灣後在倒塌大樓前拍攝的合影照。

另外，土耳其台商胡光中也曾在《慈濟月刊》撰文指出，在經過當年台灣貿易發展協會伊斯坦堡辦事處（伊斯坦堡台灣貿易中心）主任黃文榮介紹下，才輾轉得知土耳其爆發強震後，慈濟勘災小組便於隔天從科索沃轉機至土耳其，就地採購3000條毛毯與睡墊發給災民。