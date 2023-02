快訊／土耳其7.8強震已奪138命　義大利發布海嘯警報

記者詹雅婷/綜合報導

土耳其6日規模7.8強震迄今已奪走至少138條人命,多國皆有震感,義大利稍早發布海嘯警報。依據美國地質調查局(USGS)數據,這起地震是土耳其100多年來發生的最強地震之一。

根據《衛報》,土耳其災害與應變管理中心(AFAD)發布最新統計顯示,目前已有76人死亡、440人受傷,另外在敘利亞也有至少62人死亡,兩國合計138人罹難。然而死亡人數恐怕將持續攀升,自第一起7.8強震後至當地清晨6時30分,2小時內共發生42起餘震,最大規模6.6。

▲土耳其6日發生強震。(圖/CFP)

CNN報導,此種規模的地震相當罕見,世界各地平均每年發生的次數不到5次。美國地質調查局指出,翻開土耳其地震史,該國東部1939年也發生過規模7.8大地震,當年造成3萬多人喪命。

針對這起土耳其發生的地震,義大利稍早發布海嘯警報,建議民眾遠離義大利沿海地區,前往周邊地勢較高的地點,並聽從地方當局指示。

BREAKING: Italy has issued a #tsunami alert following the 7.8 magnitude #earthquake in Turkey. pic.twitter.com/dDxeOMasyV