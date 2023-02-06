土耳其強震「天然氣管線被震爆」　烈焰沖天末日景象曝光

記者吳美依／綜合報導
土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震，該國目前累計至少76死，傷亡數預估還會持續攀升。土耳其多地傳出災情，與敘利亞交界的哈塔伊省（Hatay）一條天然氣管線因為強震而爆炸，瞬間引發熊熊火勢，烈焰沖天的畫面在社群媒體瘋傳。
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem sonrası yangın çıktıhttps://t.co/nXOxjTD6Uo pic.twitter.com/3VqsgGyrZX— Sözcü (@gazetesozcu) February 6, 2023
▲土耳其強震後，哈塔伊省（Hatay）一條天然氣管線爆炸，烈焰沖天。（圖／翻攝推特）
土耳其媒體Sözcü Gazetesi、《國民日報》等媒體寫道，這場大火發生於城鎮卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）的阿米克平原（Amik plain），官方尚未說明是否有人死傷，但未經證實的消息指出火勢仍在蔓延，而且已經波及附近農田，目前累計112人失聯。
ÇOK ÖNEMLİ— Solcu Gazete (@solcugazete) February 6, 2023
Hatay Kırıkhan Topboğazı köyünde doğalgaz borularının patlamasıyla yangın çıktı, 112'ye ulaşılamıyor, yangın giderek büyüyor! pic.twitter.com/gNaoN4wgRh
Due to the Earthquake a Gas Pipeline near the City of Kahramanmaraş in Southern Turkey has reportedly Exploded and is burning out of control with Emergency Services completely overwhelmed with Rescue Operations. pic.twitter.com/FnvZ3i1hEp— OSINTdefender (@sentdefender) February 6, 2023
強震過後，該城鎮多棟建物倒塌，部分地區發生火警，高速公路也出現裂痕。當局已經成立危機中心，管制交通，持續搜索被掩埋在殘骸下的市民，並且出動消防人員滅火。儘管天氣嚴寒，但由於擔心又有餘震，許多民眾選擇留在大街上等待，並試圖在街上生火取暖。
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