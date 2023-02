土耳其強震「天然氣管線被震爆」　烈焰沖天末日景象曝光

記者吳美依/綜合報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震,該國目前累計至少76死,傷亡數預估還會持續攀升。土耳其多地傳出災情,與敘利亞交界的哈塔伊省(Hatay)一條天然氣管線因為強震而爆炸,瞬間引發熊熊火勢,烈焰沖天的畫面在社群媒體瘋傳。

▲土耳其強震後,哈塔伊省(Hatay)一條天然氣管線爆炸,烈焰沖天。(圖/翻攝推特)

土耳其媒體Sözcü Gazetesi、《國民日報》等媒體寫道,這場大火發生於城鎮卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaras)的阿米克平原(Amik plain),官方尚未說明是否有人死傷,但未經證實的消息指出火勢仍在蔓延,而且已經波及附近農田,目前累計112人失聯。

Due to the Earthquake a Gas Pipeline near the City of Kahramanmaraş in Southern Turkey has reportedly Exploded and is burning out of control with Emergency Services completely overwhelmed with Rescue Operations. pic.twitter.com/FnvZ3i1hEp