快訊／土耳其、敘利亞「死亡人數破百」　7.8強震連埃及也在搖

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震，多地發生大樓倒塌災情，死亡人數現已來到53人，預估仍會攀升。由於震央距離邊境僅90公里，鄰國敘利亞同樣死傷慘重，2國合計死亡人數已經破百。

▲ 土耳其發生強震，鄰國敘利亞建築物倒塌。（圖／CFP）

《法新社》報導，土耳其官員證實，這起地震已造成至少53人喪命；《美聯社》指出，敘利亞死亡人數來到62人，2國累計已有115人罹難。美國地質調查局（USGS）對這起地震可能造成的人命傷亡發出橘色警戒，預估死亡人數介於100至1000人。

土耳其總統艾爾段在推特說明，搜救隊已立即被派往災區，「希望我們能盡快一起克服這場災難，讓損失降到最低。」由於餘震頻傳，內政部長索伊盧（Süleyman Soylu）也呼籲民眾不要進入受損建築，「我們的首要任務是救出受困殘骸中的民眾，並將他們移送醫院。」

這起地震震央位在加濟安泰普省北部，距離敘利亞邊境約90公里，震感相當強烈，除了敘利亞、黎巴嫩、賽普勒斯、以色列、伊拉克、巴勒斯坦等國之外，遠至埃及首都開羅（Cairo）也有感。

地震摧毀敘利亞邊境反對派控制的地區，那裡住著數百萬流離失所的敘利亞人，醫療設備因多年戰亂而破舊不堪。敘利亞西北邊境阿特梅村（Atmeh）醫師卡杜爾（Muheeb Qaddour）說，光是阿特梅就有至少11人死亡，還有其他人受困廢墟中，「我們擔心（反對派控制的西北地區）死亡人數會飆到數百人，我們承受著極大的壓力」。

▼ 土耳其多地建築倒塌，救援工作正在進行。（圖／CFP）