　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

用身體測電鑽溫度？南韓軍方爆《黑暗》真實版　菜鳥遭學長血腥狠虐

▲▼南韓陸軍受訓時腳踝韌帶斷裂，卻先後遭軍醫誤診、部隊指揮官迴避責任。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲南韓陸軍首都圈某部隊，菜鳥兵遭學長以電鑽虐待。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

Netflix韓劇《黑暗榮耀》描述女主角求學時慘遭同儕拿電棒捲用肉體親測溫度，完整重現2000年代忠清北道清州的真實校園霸凌案例。豈料，南韓軍方也有類似翻版。某陸軍部隊士兵指控，他慘遭部隊學長啟動電鑽電源鑽手臂，導致該處當場出現撕裂傷、傷到內側皮膚，甚至出現血瘀，不過軍方卻只想息事寧人。

根據《韓聯社》，南韓軍方內部人士今（6）日指出，部署於首都圈的某陸軍部隊3日發生欺凌下屬的暴力血腥虐待事件，B姓士兵當時正在餐廳內打掃，豈料A姓下士（士官最低階）卻突然拿著電鑽，對準B某的手臂就直接啟動電源，在短時間內電鑽的刀緣便鑽碎衣服，刺進B某手臂的肌膚。

B某指控，此時電鑽便在手臂留下傷口。從B某遞出的照片可以看到，B某手肘內側的皮膚留下與櫛文痕跡類似的血瘀，以及清晰可見的鑽痕。

然而，A某卻在事件過後僅以一句道歉就想含混過去，他為自己找藉口，表示還有其他幹部要找他，因此得以從現場逃離。

B某最後卻只能靠自己替傷口消毒，他向副小隊長報告遭學長持電鑽虐待一事。當時副小隊長問道，「願不願意他接受懲罰」；B某便回答，「希望能得到真心誠意的道歉，並承諾不會再發生類似事情」。

然而，部隊內的幹部卻只想息事寧人。B某表示，他根本從未獲得A某真心誠意的道歉。代表B某的相關人士向《韓聯社》透露，「下士A某抱怨，『這件事害我在幹部之間被嘲笑』，因此只願意在形式上表達歉意......其他軍方幹部甚至只專注在為A某護航上，導致因此事受害的B某在身體、精神上承受巨大衝擊。」

報導指出，一開始部隊幹部並未向指揮官彙報，導致事發2天南韓媒體開始採訪後，陸軍才得知事態嚴重。目前已准許B姓士兵請病假，並將加害者與受害者分離，同時軍事警察（憲兵）已著手進行調查。

ET快訊
威力彩今晚飆4.6億　「3生肖」財運爆棚
快訊／抓到了！「三峽球棒隊」砸爛車玻璃洩憤
桃市基層不滿「要掛識別證」？　議員怒：做不下去就換民間企業
還有餘震！大樓眼前瞬間崩塌　眾人嚇瘋狂奔
獨／鹽水蜂炮出事影片曝　10多人著火：水啦！
世界遺產毀了！　震垮畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大阪工廠夾死人！13片「3噸鐵板」骨牌式連環倒　1不治2昏迷

土耳其餘震狂襲「大樓垂直崩塌」淪廢墟　驚悚畫面曝光

恐上萬人罹難！土耳其強震增至668死　預估死亡數上修「紅色警戒」

土耳其「千年古堡」被震垮！堡壘裂開、擋土牆倒塌　世界遺產毀了

用身體測電鑽溫度？南韓軍方爆《黑暗》真實版　菜鳥遭學長血腥狠虐

機場跑道爆開！土耳其強震增至568死　18起規模4以上餘震狂襲

毛巾用了幾十年、衣服破洞繼續穿！　妹子長大才知「爸媽是富翁」

7.8強震狂晃！土耳其男果斷「跳樓逃生」重摔　驚險瞬間瘋傳

北韓嚴重饑荒！第二大城「每天數十人餓死」　驚動金正恩派幹部視察

飆至360死近2000傷！土耳其強震千人馳援　廢墟破窗救人

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　「台灣食物最好吃」大推這一味

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

歐告爬沙發偷吃奴才晚餐　他轉身見雞肉全清空傻眼

大阪工廠夾死人！13片「3噸鐵板」骨牌式連環倒　1不治2昏迷

土耳其餘震狂襲「大樓垂直崩塌」淪廢墟　驚悚畫面曝光

恐上萬人罹難！土耳其強震增至668死　預估死亡數上修「紅色警戒」

土耳其「千年古堡」被震垮！堡壘裂開、擋土牆倒塌　世界遺產毀了

用身體測電鑽溫度？南韓軍方爆《黑暗》真實版　菜鳥遭學長血腥狠虐

機場跑道爆開！土耳其強震增至568死　18起規模4以上餘震狂襲

毛巾用了幾十年、衣服破洞繼續穿！　妹子長大才知「爸媽是富翁」

7.8強震狂晃！土耳其男果斷「跳樓逃生」重摔　驚險瞬間瘋傳

北韓嚴重饑荒！第二大城「每天數十人餓死」　驚動金正恩派幹部視察

飆至360死近2000傷！土耳其強震千人馳援　廢墟破窗救人

超商獨家開賣藍莓了！每顆都飽滿、香甜濃郁　限時嚐鮮價爽吃

女里長「服務」人夫！小王喊：綁妳來XX　夫怒揭她財產開吉

土耳其強震！「國民女友」羅嘉翎報平安：下飛機才知道

李昇基主演《依法相愛吧》8條金句回顧：憎恨別人而活著就像地獄

阿金「曬太陽熟睡」忘記迎門　被媽喚醒「開心補滿歡迎式」

百年最強地震重創　賴清德推文「與土耳其人民同在」

小笨貓「兩腿大開」噴出超遠黃黃液體　萬名貓奴驚呆：好華麗噴灑

一周內3波冷空氣襲台！冷氣團報到「低溫14°C↓」時間曝

凝聚中華隊士氣　王威晨準備「Men’s Talk」時間

柴犬莫名狂喘「抖到像地震」　媽帶牠去收驚...踏出宮廟奇蹟發生

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

土耳其強震恐破千人喪命　官員證實17死

員工不爽「經理被解雇」　集體辭職抗議

末日景象　土耳其天然氣管線震爆

世界遺產！土耳其千年古堡被震垮

今年全球最大震！土耳其「多地樓塌成廢墟」

土耳其強震568死　機場跑道爆裂

即／規模7.8強震夜襲土耳其！

年輕妹拒讓靠窗座位　竟一路被飆罵到降落

720萬法拉利插進電梯井　車尾全毀

找到了！美海軍疑撈起間諜氣球殘骸

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

即／土耳其、敘利亞「死亡人數破百」

土耳其強震至少5死！政府請求國際援助

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

更多熱門

相關新聞

大阪工廠「3噸鐵板」連環倒　夾死工人

大阪工廠「3噸鐵板」連環倒　夾死工人

日本大阪一間工廠發生恐怖意外，多達13片重達3噸的鐵板突然如骨牌般倒下，造成多名工人被夾，至少已有1人死亡及2人重傷昏迷。

現代「Tucson L將增新動力」

現代「Tucson L將增新動力」

北韓饑荒驚動金正恩！這「每天數十人餓死」

北韓饑荒驚動金正恩！這「每天數十人餓死」

南韓漁船翻覆3死！輪機長罹難「陳屍寢室」

南韓漁船翻覆3死！輪機長罹難「陳屍寢室」

小橘貓遭虐　戴腳套四肢發黑截肢

小橘貓遭虐　戴腳套四肢發黑截肢

關鍵字：

日韓要聞南韓陸軍電鑽虐待黑暗榮耀霸凌

讀者迴響

熱門新聞

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

淫魔富少帶最新作品「重出江湖！」　網見1細節：超猛

土耳其強震恐破千人喪命　官員證實17死

大飛喝醉摔下樓梯「半邊臉全碎」

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

黃曉明、Angelababy瘋傳世紀大復婚！無名指鑽戒掀關注

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

更多

最夯影音

更多
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車
撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面