瑞士任聯合國非常任理事國　議員見蔡英文喊話：兩岸歧見應和平對話

▲總統蔡英文6日上午接見瑞士聯邦國會友台小組訪團。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日上午接見瑞士聯邦國會友台小組訪團，瑞士議員莫麟納（Fabian Molina）向總統表示，瑞士在2023至2024年間，擔任聯合國安理會非常任理事國，肩負世界和平重擔，他認為，台灣跟中國大陸之間存在的歧見，應該要以和平對話來解決，除此之外一概不予接受。

蔡英文致詞時表示，這幾年台灣跟瑞士雙邊關係越來越密切，台灣議題在瑞士國會越來越受到重視，在場的議員在國會提出重要的友台法案，也透過質詢方式，增強台灣的雙邊交流合作，並參加連署致函活動，支持台灣的國際參與。

蔡英文說，感謝大家對台灣堅定支持，台灣跟瑞士是理念相近夥伴，共享民主、自由的價值，而且雙方都是以外貿為導向的國家，在產業發展上有互補的優勢。

蔡英文表示，期待台灣跟瑞士可以持續深化經貿關係，維護供應鏈的安全，並在各領域加強合作，強化網路安全等議題。她說，台灣位處在民主防線的最前線，會堅定維持區域和平穩定，面對威權主義的擴張，呼籲民主陣線的朋友，持續深化夥伴關係，確保我們的生活方式。

莫麟納致詞時則說，烏克蘭殘酷的戰爭是轉捩點，彰顯以規則為基礎的多邊世界秩序非常脆弱，和平基礎也十分脆弱。他說，俄羅斯發動戰爭影響歐洲人道狀況跟全球經濟，因此呼籲世界各國人民跟領袖，加強對話、尋求合作、推動和平民主，威權主義跟戰爭不能勝出。

莫麟納指出，瑞士跟台灣有非常多共通點，共享人權、法治價值，同時也有美麗高山、悠久的歷史傳統，而瑞士跟台灣都是高度仰賴移民、研究、科技創新的社會，且兩個國家都缺乏天然資源。他說，民主國家非常努力達到創新跟務實，在這個精神底下，要持續努力進一步發展雙邊關係，滿足雙邊的利益。

莫麟納表示，瑞士的對外政策就是透過具體行動展望未來，國會指示瑞士政府，在2021年一定要檢視還有哪些作為，可以跟台灣加強商業、政治、科學、文化等雙邊關係，而這次的訪問就是要追蹤深化關係的成果。

另外，莫麟納也提到，2023到2024年間，瑞士擔任聯合國安理會的非常任理事國，肩負世界和平的重擔，在這責任跟精神之下訪問台灣，一大重點就是台灣跟中國大陸之間存在的歧見，應該要和平對話來解決，此外一概不予接受。