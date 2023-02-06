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北韓嚴重饑荒！第二大城「每天數十人餓死」　驚動金正恩派幹部視察

▲▼北韓開城最近傳出發生饑荒，每天有數十人餓死。（圖／CFP）

▲北韓開城最近傳出發生饑荒，每天有數十人餓死。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）農作物收成量銳減，近來更爆發饑荒，甚至驚動最高領導人金正恩！開城是繼首都平壤後經濟與生活條件優渥的第二大城，豈料南韓消息人士卻指出，最近開城引爆饑荒，導致一天內就有數十人餓死，加上氣候嚴寒，甚至有民眾選擇輕生，金正恩兩度派出幹部視察當地，民怨依舊無法止息。

根據《韓聯社》，掌握北韓內部的消息人士今（6）日指出，最近開城正面臨嚴重的饑荒，在糧食供應產生問題後，一天之內就高達數十人餓死，甚至有部份民眾因無法承受嚴寒氣候、惡劣的生活條件而選擇輕生，開城面臨的饑荒對金正恩而言是一大警訊，勞動黨高層預計2月底再度召集全員會議，全面探討農耕與糧食問題。

報導指出，開城對北韓而言是地位相當重要的一座城市，不僅位處南北韓交界，先前更設有開城工業區。當時南韓企業看準北韓廉價且具高度競爭的勞動力，在此投資設廠。在行政區劃上，更被賦予「特別市」地位，受黨中央直接管轄。如今開城面臨饑荒，顯示北韓全境的饑荒問題正處於臨界點。

▲▼位於北韓境內的開城工業區。（圖／達志影像／newscom）

▲位於北韓境內的開城工業區。（圖／達志影像／newscom）

消息人士透露，即便金正恩早前便曾接獲開城饑荒報告，卻仍遲至今年1月中旬才派遣幹部前往當地視察，之後向開城市下達指令，表示從2月起的糧食分配將以國家制定價格的一半供應，不過卻未能挽回民心，在第2次派遣幹部視察後，開城的糧食供應改為「無償分配」。

甚至，北韓中央政府從2月起竟然向全國各地方政府指示，要求歸還部份糧食分配，以求彌補糧食無償供應給開城下所造成的虧損。北韓當地媒體更在報導提及「愛國米獻納運動」，呼籲農民將糧食捐獻給中央。

消息人士指出，開城面臨饑荒問題，對於北韓人而言是一項非常巨大的衝擊。

▲▼金正恩15日上午前往西海衛星發射場親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（圖／路透）

▲南韓指責金正恩窮兵黷武，才會引發饑荒。（圖／路透）

南韓政府相關部門分析，北韓去年底依照金正恩的指示推出「新糧穀政策」，將市場貿易排除在外，由政府直接管控穀物的生產與流通，才會導致在糧食分配上引起嚴重問題。南韓政府關係人士也指責，北韓將本應用於改善民生經濟的預算挪用至發展核武與導彈，未來恐怕還會爆發多次饑荒。

南韓統一部引述去年12月農村振興廳的統計資料，指出北韓2022年生產451噸糧食、2021年則生產469萬噸，因此去年生產量比起前年還要減少3.8%。

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