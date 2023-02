土耳其強震恐破千人死亡！1分鐘連8餘震　「高樓整棟消失」剩煙霧

▲ 土耳其6日發生強震,建築倒塌造成民眾受困。(圖/CFP)

記者陳宛貞/綜合外電報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震,為全球今年至今最大地震,且後續發生多起有感餘震,官員證實已有17人喪命。但美國地質調查局(USGS)預估,這起地震最多可能造成上千人死亡,經濟損失恐怕達到百億美元(近3千億新台幣)。

USGS estimates death toll from Turkey quake could reach in the thousands, says 15 million people felt strong to severe shaking pic.twitter.com/fa7HZD4LRh