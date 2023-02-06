土耳其強震至少5死！「7省受災」多地樓塌　政府請求國際援助

▲ 土耳其強震過後，多地建築倒塌。（圖／CFP，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震，後續更發生多起5.0以上餘震。多地傳出建築倒塌災情，有受困民眾在網路上發文求助，政府官員已經證實有人傷亡，並向國際請求援助，尚勒烏爾法市（Şanlıurfa）已有5人死亡。

Süleyman Soylu: Dördüncü seviye deprem alarmı verdik. Dördüncü seviye uluslararası destek istenilen bir alarm. — BPT (@bpthaber) February 6, 2023

根據當地BPT，土耳其內政部長索伊盧（Süleyman Soylu）稍早證實，這起地震對該國東南部7個省造成影響，導致人員傷亡，已經發布第4級地震警報，同時請求國際援助。

尚勒烏爾法市市長貝亞茲古爾（Zeynel Abidin Beyazgül）表示，該市有16棟建築被毀，已有5人喪生，且仍有市民受困在建築殘骸下方。奧斯曼尼耶省（Osmaniye）省長伊馬茲（Erdinç Yılmaz）也稱該省有34棟建築倒塌，5人死亡。

土耳其紅十字會負責人表示，有收到災區受到嚴重破壞與建築物倒塌的訊息，敦促民眾撤離已經毀壞的建築物，正為災區調動資源中。.

路透援引敘利亞官媒消息指出，阿勒坡省也有大量建築物倒塌。首都大馬士革居民薩莫爾（Samer）透露，「屋裡的多幅畫都從牆壁上掉了下來，驚恐地從睡夢中醒來」。

另有目擊者說，不光是大馬士革，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）等地也有民眾逃出家門，跑到街頭避難，以防房屋倒塌。