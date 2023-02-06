被冠「政治和尚」！星雲霸氣回：出家人也要當兵繳稅為何不能關心

▲星雲大師與許多政治人物關係良好。（圖／CTWANT提供）

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佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日驚傳圓寂消息，享耆壽97歲。星雲大師雖然在宗教界地位十分崇高外，但過去也從不避諱談論政治，甚至也曾擔任國民黨中要職，就連民進黨也難以忽視。而也因為如此，星雲大師曾被稱為「政治和尚」，但面對此稱號，星雲大師則表示「問政不干治」。

根據媒體報導指出，星雲大師過往曾擔任國民黨黨務顧問、中央評議委員等職務，過往也時常針對國內政治情勢、兩岸局勢、發表看法，結果遭致外界批評「政治和尚」。為此，星雲大師曾表示出家人也是公民，跟一般民眾一樣要當兵、繳稅、盡國家義務，那為何不能表達道義、選賢與能？

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星雲大師也曾在日記中寫道「人不能不關心社會，也就是不能不關心政治」，他也坦承自己對國家是有關心的。他也認為凡事只要對眾生有利，就不必太過考慮個人利害，對於能代表佛教界接受中央評議委員的職位，是讓社會大眾明瞭政府的英明及公平；讓政府知道佛教界有力量、有人才，所以宗教對政治所持的態度非參與、非躲避，而是問政不干治。

雖然外界普遍認為星雲大師比較親近國民黨，但星雲大師也曾說到自己不屬於國民黨。其實星雲大師也曾不分黨派的與眾多政治人物接觸過，就連歷任高雄市長候選人，一定是不分黨派的前往拜會星雲大師。星雲大師也曾表示「我的弟子，不分藍綠，但都是佛教徒」。

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