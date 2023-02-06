土耳其7.8強震今年最大！「樓塌成廢墟」畫面曝　有人受困傷亡不明

▲ 土耳其強震大樓倒塌。（圖／翻攝自推特）
記者陳宛貞／綜合外電報導
土耳其加濟安泰普省當地6日凌晨發生規模7.8強震，為全球今年至今最大地震，餘震規模也相當驚人，據報土耳其及鄰國敘利亞都有嚴重災情，多地傳出有建築倒塌導致民眾受困，目前不清楚是否造成傷亡。
#DEPREMOLDU yayalım videoyu arkadaşlar pic.twitter.com/gFtCSOx2XC— Emin say (@eminsay38) February 6, 2023
Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL— BNO News (@BNONews) February 6, 2023
ÇOK BÜYÜK DEPREM OLDU ARKDAŞLAR LÜTFEN RT YAPALIM YAYALIM...— ibrahim Yavuz (@ibrahimYavuz0oo) February 6, 2023
Kahramanmaraş / Kandilli/ Tüm Türkiye Ankara'da Kayseri Bütün Türkiye / Adana / Rize / Elazığ / Erzurum / Sallanıyoruz / Allahu Ekber / Deprem #DEPREMOLDU #Pazarcık #Gaziantep #Malatya #Diyarbakır #İzmir #Batman pic.twitter.com/bRi5dbrc2V
BNO News報導，土耳其東南部最大城迪亞巴克爾（Diyarbakır）有公寓大樓倒塌，建築殘骸及樹木堆疊在地上，消防車已經到場救援。許多網友發文求助，稱自己或家人因建築倒塌受困，急需救援。
KAHRAMANMARAŞ SEÇKİNLER SİTESİ C BLOK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KARŞISI. 3 KİŞİLER. LÜTFEN YARDIM EDİN #DEPREMOLDU pic.twitter.com/ueJzUY56e5— heyzıl (@hazelnazaykas) February 6, 2023
Hatay ovakentteyiz lütfen yardım edin yengem enkazın altında kaldı kimseyi arayamıyoruz #DEPREMOLDU #deprem #hatay #afad pic.twitter.com/P2DEDaKD5k— Muhsin Karaalp (@karaalp_muhsin) February 6, 2023
其他網友上傳的畫面也可見發生道路坍方等災情，開塞利（Kayseri）則有居民家中吊燈因地牛威力猛力轉圈，令許多網友直喊誇張。
Kayseri deprem #DEPREMOLDU pic.twitter.com/dgIHXCSkZu— mehmet hakan (@sarrafoglu38) February 6, 2023
另根據美國地質調查局（USGS），震央附近地區稍早又發生一起規模達6.7的地震，與7.8強震僅相隔約11分鐘，深度僅9.9公里，約8分鐘後又發生一起5.6地震。
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