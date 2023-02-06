土耳其7.8強震今年最大！「樓塌成廢墟」畫面曝　有人受困傷亡不明

▲ 土耳其強震大樓倒塌。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其加濟安泰普省當地6日凌晨發生規模7.8強震，為全球今年至今最大地震，餘震規模也相當驚人，據報土耳其及鄰國敘利亞都有嚴重災情，多地傳出有建築倒塌導致民眾受困，目前不清楚是否造成傷亡。

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