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客機起飛滑行「引擎爆烈焰」機上載321人　驚悚瞬間曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲飛機爆出一聲巨響之後，右側引擎爆出橘黃色火光 。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國普吉島一架滿載321人的客機4日準備起飛，原定飛往俄羅斯莫斯科，但在跑道滑行期間，突然傳出一聲巨響，接著引擎竄出烈焰，輪胎也爆胎，機長趕緊中止起飛程序。所幸這起意外事件並未造成人員傷亡，所有人安全撤離。

綜合The Phuket News等報導，當地4日下午4時30分左右，這架俄羅斯藍色航空（Azur Air）的波音767-306ER客機當時載著309名乘客與12名機組人員，準備從普吉島國際機場（Phuket International Airport）起飛，並在跑道上滑行，目的地為莫斯科。

然而飛機卻突然爆出一聲巨響，右側引擎接著爆出橘黃色火光，輪胎也爆胎。機長眼見引擎起火，趕緊中止起飛程序。外傳飛機起飛出狀況時，時速已接近193公里。

所幸這起事件並未造成人員傷亡，機上321人全數安全撤離，機上旅客也被安排搭乘另架航班前往莫斯科。藍色航空事後發出聲明表示，專家已著手排除故障，在這架航班旅客等待下一班飛機期間，將提供住宿、熱食及飲料。

已知這起事件造成跑道關閉40分鐘，多達47個航班受到影響。

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