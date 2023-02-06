中國間諜氣球引爆緊張　分析估「1關鍵」美中關係不會更惡化

▲中國間諜氣球被擊落前，飄越美國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中關係近年日益緊張，各自積極備戰，本次中國間諜氣球事件讓外界擔心兩國瀕臨更嚴重衝突。不過最新分析指出，疫後之年美中雙方都渴望穩定的外交關係，拜登對衝突態度轉趨謹慎，習近平則想盡快恢復世界第二大經濟體的地位，擺脫疫情陰霾，緩解緊張關係是美中雙方最大的共同利益。

路透社報導，美軍戰機擊落中國間諜氣球後，各方分析師都密切關注兩國後續的外交動作。美國日前駁斥中方「民用氣候研究氣球」的說法，直指飛越多個美國本土軍事敏感地區上空的中國氣球，就是用於偵查機密的間諜氣球，美方也因此取消國務卿布林肯訪中的行程；中方則在氣球被擊落後痛批美國「反應過度」，中方對類似情況將保留使用必要手段的權利。

▲中國間諜氣球引發美中新一輪緊張。（圖／路透）

不過分析認為，儘管美中雙方過去幾天因為間諜氣球緊張局勢加劇，但華府和北京當局仍舊積極尋求改善關係。

最關鍵的一點，便是經歷幾年的動盪後，不論美中都渴望穩定的關係。拜登政府對於緊張局勢演變成衝突的態度轉趨保守，中共當局則著眼於盡快擺脫疫情陰霾，恢復世界第二大經濟體的成長。

卡內基國際和平研究院（CEIP）中國辦公室安全學者、普林斯頓大學訪問研究者趙通表示，美中雙方在穩定和負責任的雙邊關係中，仍享有著最大的共同利益。

新加坡拉惹勒南國際研究學院（RSiS）學者許瑞麟（Collin Koh）預測，中國將繼續對美國的軍事偵察巡邏做出積極回應，但會暫時避免衝突。

▲分析指美中雙方都在積極尋求改善關係。（圖／路透）

不過許瑞麟也提到令人擔憂的一點，「在載人平台上我們預期中方表現出克制，但在無人平台上則變得更加不確定─尤其是當北京認為因為不涉及機組人員，後果更有可能受到控制的時候。」

美國加州海軍研究所安全學者陶米（Christopher Twomey）預期，中方的回應有限。他認為中方會適度地表達抗議，但希望能盡快把這次衝突拋諸腦後，以便在幾個月內恢復雙方高層互訪。

南京大學國際關係學院執行院長朱峰則認為美國在「炒作」，要美方停止炒作行為，讓兩國政府能盡快「翻到下一頁」，使得美中關係重返機制化的溝通管道。

中國媒體和內部操作的輿論，經常能透露出官方對某一事件的實際態度，部分分析師密切關注中國官媒和網路風向，目前中國主流官媒報導都控制在重複宣讀官方聲明的範圍，並沒有更激烈的言論。

受到嚴重審查的中國社群平台微博，也沒有出現愛國分子群起輿論攻擊的情況，反而不少人在問「為什麼要對一顆氣球大驚小怪」，還有人開玩笑，「中國的衛星可以退役了」。