以色列前總理班奈特曝：普丁當面承諾不殺澤倫斯基

▲普丁的俄羅斯與澤倫斯基的烏克蘭仍深陷交戰狀態之中。（組圖／路透）

文／中央社特拉維夫5日綜合外電報導

俄羅斯去年揮軍烏克蘭後不久曾短暫居間針對這場衝突進行斡旋的以色列前總理班奈特表示，俄羅斯總統普丁曾向他承諾，不會殺害烏克蘭總統澤倫斯基。

美聯社報導，班奈特（Naftali Bennett）於開戰首週出馬調解俄烏衝突，去年3月訪問莫斯科，成為戰爭期間曾與普丁（Vladimir Putin）會面的少數西方領導人之一。

雖然相關努力對於結束戰爭似乎無濟於事，但是班奈特在4日深夜上傳網路的訪談內容中表示，他曾經問普丁是否打算殺害澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

班奈特說：「我問：『這是怎麼回事？你計劃殺了澤倫斯基嗎？』他（指普丁）說：『我不會殺澤倫斯基。』我就對他說：『我必須搞清楚，你是在對我保證不會殺害澤倫斯基。』他說：『我不會殺害澤倫斯基。』」

班奈特說他隨後致電澤倫斯基，告知普丁的承諾。他向對方說：「『聽著，我剛開完會，他（指蒲亭）不會殺你。』他（指澤倫斯基）問：『你確定嗎？』我說：『百分之百，他不會殺你。』」

班奈特並表示，調解期間，普丁放棄先前尋求烏克蘭解除武裝的宣告，澤倫斯基則承諾不加入北大西洋公約組織（NATO）。

克里姆林宮尚未就此作出回應。莫斯科曾經否認基輔所稱俄羅斯有意暗殺澤倫斯基。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在推特發文對此回應說：「別被騙了：他是說謊專家。每次只要他承諾不會做什麼，那就會分毫不差地成為他計畫的一環。」