　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國氣球穿越美國上空　正好給了拜登一次「史普尼克時刻」機會

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

中國施放的高空氣球橫越美國本土上空，直到4日才被美軍派戰機擊落。美國媒體認為，這起事件給了美國總統拜登一次「史普尼克時刻」（Sputnik moment），如今美國民眾已經警覺到來自北京的威脅，拜登政府則必須拿出對策。

所謂的「史普尼克時刻」，又被稱為「史普尼克危機」，是指冷戰期間美蘇對抗，1957年10月4日蘇聯搶先發射人類第一顆人造衛星「史普尼克1號」（Sputnik-1）進入軌道，令整個西方社會陷入深深的恐懼之中，也被認為是冷戰中的一次重大轉捩點。

史普尼克危機發生後，美國輿論一片譁然，時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）也在民意壓力下承認「蘇聯的太空科技已經超越美國，可能會對美國本身和美國的領導地位構成威脅。」之後，美國政府開始大力發展科技與軍事領域研究，包括加強學校對科學、技術、工程和數學的STEM教育，開啟了為期20年的太空競賽。

美國《國會山報》（(The Hills）分析認為，中國高空氣球事件可能會讓美國民眾警覺到，美國本土的防禦其實並非無法被突破。《國會山報》指出，中國在2021年完成極音速和部分軌道轟炸系統（FOBS）測試，如果中國利用這種技術對美國進行核攻擊，美國可能沒有辦法應付。再者，這也向拜登政府和美國民眾傳達一個明確的訊息，「我們有能力轟炸你們的家園。」

▼拜登直到氣球飄離陸地上空後才下令擊落。（圖／路透）

▲▼中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

《國會山報》認為，拜登沒有在第一時間下令擊毀氣球，也可能會被北京當局視為軟弱的表現。《國會山報》還指出，雖然容許氣球在領空逗留可能在情報戰方面有所價值，但有時政治戰更為重要，一如當年蘇聯為艾森豪政府提供機會，中國當局似乎也已經給了拜登一次「史普尼克時刻」的機會，只要後者採取行動，就能爭取全美社會對中共威脅做出回應。

值得一提的是，第二次世界大戰其間日本也曾施放過大批裝載炸藥的無人高空氣球，希望能憑藉高空氣流飛達美國本土，達到戰略轟炸的目的，但這些氣球大多無法起到轟炸效果，僅在1945年曾於俄勒岡州造成6名野餐中的平民死亡。

ET快訊
星雲法師長年受糖尿病所苦　病痛纏身多年笑看生死
快訊／佛光山星雲大師圓寂　享耆壽97歲
快訊／陽金公路大規模坍方　自來淨水廠「被吞噬」畫面曝
快訊／桃園民宅火警！51歲男倒臥廚房　送醫不治
快訊／新北死亡車禍！男子雨夜自撞「車頭全爛」送醫不治
快刪！這3款App是「詐騙程式」　下載量破2千萬
74歲老翁中樂透獨得4千萬！　拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國氣球穿越美國上空　正好給了拜登一次「史普尼克時刻」機會

3年前日本上空就目擊「神秘白色氣球」　教授解謎：也是中國來的

美菲最大聯合演習4月登場　美軍再增4地「菲律賓據點」建設權限

華爾街日報：中國不甩西方制裁　執意軍援俄羅斯攻打烏克蘭

高齡韓男遊日本葬身異鄉！他泡溫泉「心肌梗塞」慘死　兒悲痛火化

16歲性侵人妻！她遭綁門上「鐮刀砍頭」陳屍工地　竟為一支手機

越南高官疫苗涉貪　阮春福交接國家主席工作！再次捍衛自身清白

色賊識貨！偷走55萬「24K純金按摩棒」　再掃光80萬元現金

美F-22戰機致敬「一戰王牌飛行員」　他當年擊落14顆德國偵察氣球

塔台出包！貨機降落赫見跑道還有客機　機長緊急拉升驚險掠過頭頂

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

拜登下令擊落陸方間諜氣球　戰機飛彈射爆瞬間影片曝！

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

美軍擊落陸方間諜氣球　陸外交部：完全是意外

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

洗手甩水噴到下單頁面　誤買13台車她崩潰跪地

中國氣球穿越美國上空　正好給了拜登一次「史普尼克時刻」機會

3年前日本上空就目擊「神秘白色氣球」　教授解謎：也是中國來的

美菲最大聯合演習4月登場　美軍再增4地「菲律賓據點」建設權限

華爾街日報：中國不甩西方制裁　執意軍援俄羅斯攻打烏克蘭

高齡韓男遊日本葬身異鄉！他泡溫泉「心肌梗塞」慘死　兒悲痛火化

16歲性侵人妻！她遭綁門上「鐮刀砍頭」陳屍工地　竟為一支手機

越南高官疫苗涉貪　阮春福交接國家主席工作！再次捍衛自身清白

色賊識貨！偷走55萬「24K純金按摩棒」　再掃光80萬元現金

美F-22戰機致敬「一戰王牌飛行員」　他當年擊落14顆德國偵察氣球

塔台出包！貨機降落赫見跑道還有客機　機長緊急拉升驚險掠過頭頂

「強迫上網看帳單」用戶怒：駭客友善！　北富銀3點回應

師父駕駛196萬暴力鴨！眾人驚呆「海放大師」背影帥炸　本尊回應了

《鬼滅之刃 上弦集結，前往刀匠村》首日票房推估破3億！主題曲片段解禁

快訊／鄭志龍批評裁判遭PLG開罰　鋼鐵人聲援力挺

《寶可夢》卡牌朱／紫擴充包第一彈發售　佐藤健+全新御三家登廣告

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

國際熱門新聞

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

年輕妹拒讓靠窗座位　竟一路被飆罵到降落

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

塔台出包！2架飛機快相撞　機長緊急拉升

射氣球焉用飛彈？專家：現有武器對付不了

哈利王子「破處對象曝光」是40歲挖土機大媽

家長群流傳「辣媽色色帳號」　7歲兒被迫轉學

3年前日本不明氣球　疑也來自中國

氣球突破領空　拜登的史普尼克時刻

員工不爽「經理被解雇」　集體辭職抗議

韓「挺同牧師」林寶拉辭世　曾被抨擊為異端

醫生在拍！媽媽超音波產檢「胎兒突比YA」

美派最強F-22戰機　射AIM-9X飛彈擊落中國氣球

靠旅館陽台「圍欄突脫落」！他墜樓慘死

更多熱門

相關新聞

3年前日本不明氣球　疑也來自中國

3年前日本不明氣球　疑也來自中國

美國本土上空近日出現中國高空氣球蹤跡，自西向東貫穿北美大陸後，最終於4日才被美軍於大西洋上空用飛彈擊落，事件引發熱議。事實上，3年前也曾有一枚類似的「不明飛行物體」在日本上空被目擊，專家認為，當時的飛行物很可能也是來自中國的高空氣球。

美最強F-22戰機　向王牌飛行員致敬

美最強F-22戰機　向王牌飛行員致敬

塔台出包！2架飛機快相撞　機長緊急拉升

塔台出包！2架飛機快相撞　機長緊急拉升

家長群流傳「辣媽色色帳號」　7歲兒被迫轉學

家長群流傳「辣媽色色帳號」　7歲兒被迫轉學

醫生在拍！媽媽超音波產檢「胎兒突比YA」

醫生在拍！媽媽超音波產檢「胎兒突比YA」

關鍵字：

氣球史普尼克時刻北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了

即／佛光山星雲大師圓寂　享耆壽97歲

即／鹽水蜂炮累計12人受傷！13歲男左眼遭炸傷

許富凱含淚認爸爸腦死靠儀器維持　哭到瘦4公斤

郭書瑤滑雪「南北半球」全掉出！　超兇渾圓網一看全噴鼻血

弟弟結婚！4姊妹合包35萬給新娘　

陽金公路土石崩　淨水廠被全吞噬

好萊塢金童「認了性虐待」跌神壇！

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

廁所塞滿木頭　內行人一看勸報警

星雲法師長年受糖尿病所苦　病痛纏身多年笑看生死

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

明迎「鋒面雨彈」！全台有雨

5連霸女議員膽道癌病逝　醫示警初期4症狀

更多

最夯影音

更多
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車
77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面