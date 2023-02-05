越南高官疫苗涉貪　阮春福交接國家主席工作！再次捍衛自身清白

▲越南前國家主席阮春福表示，自己是為了負起責任才辭職。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內5日專電

越南多名官員涉貪，前國家主席阮春福為此自請下台。阮春福昨天將工作交接給暫代國家主席武氏映春時再度捍衛自身清白，強調辭職是負起政治責任，家人與妻小絕無牟取私利。

越南快訊（VnExpress）報導，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）在交接工作時表示，他擔任總理任期的2016年至2021年期間，包括3名部長在內的多名官員違規造成嚴重後果，他對此負有責任。

阮春福說：「意識到我對黨與人民的責任，我提出辭去所有職務並且退休的請求，在黨與國會的特別會議上，我明確且清楚地提出這項議題。」

他強調：「我的家人、妻小都沒有牟取私利或是涉及與越亞案有關的貪腐，也從沒見過越亞公司的負責人，越共中央檢查委員會對此已經清楚做出結論。」

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間爆發官商勾結哄抬檢測試劑價格的醜聞，並且圖利越亞科技公司（Viet A Tech）以高出進口價20多倍的價格將試劑賣給地方政府，此事件導致多名官員涉貪落馬。

越南共產黨第13屆中央委員會1月17日召開會議，對阮春福辭去越共第13屆中央政治局委員、越共中央委員會委員、2021年至2026年任期越南國家主席、國防與安全委員會主席並退休一事進行審議，最後同意照案通過。

越南國會隨後於18日下午召開特別會議，正式免去阮春福的越南國家主席職務，遺缺由國家副主席武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）暫代。

今年68歲的阮春福只做了近2年的國家主席，是1976年以來首位在任期中退休的越南國家主席。在越共高舉反腐旗幟的同時，外界對於阮春福下台有諸多揣測，認為此事難逃政治鬥爭。