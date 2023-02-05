美F-22戰機致敬「一戰王牌飛行員」　他當年擊落14顆德國偵察氣球

▲美軍4日派出F-22猛禽戰機擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍4日出動2架F-22猛禽戰機，其中一架發射飛彈擊落中國間諜氣球。值得一提的是，兩架戰機呼號為「FRANK01」、「FRANK02」，向第一次世界大戰美國空軍王牌飛行員小法蘭克路克（Frank Luke Jr.）致敬，當年此人曾擊落14顆德軍偵察氣球。

Frank Luke Jr., Arizona's ace WWI pilot known for shooting down German balloons, was remembered today as Air Force pilots shot down a Chinese balloon offshore in South Carolina. The two Air Force F-22 Raptors that it shot it down had the call signs Frank01 & Frank02 in his honor. pic.twitter.com/AnUKAH6Ue9 — Peter Corbett (@PeterCorbett1) February 5, 2023

綜合商業內幕、法國國際廣播電台報導，美國4日下午2時許，兩架F-22猛禽戰機升空後，其中一架發射AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，精準擊落中國間諜氣球。飛行員出於安全等目的，以呼號代替名字進行溝通，已知這兩架戰機的呼號為「FRANK01」、「FRANK02」。

美國北方司令部發言人瑪蒂雅絲（Elizabeth Mathias）表示，這次戰機使用的呼號FRANK，是為了致敬美國一戰王牌飛行員、擁有「亞利桑那氣球剋星」稱號的小法蘭克路克。此人當年在短短8日成功擊落14顆德軍偵察氣球及4架飛機，僅出擊10次就取得這18項勝利。

一戰期間，小法蘭克路克是第一位獲得榮譽勳章的飛行員，也是單日擊落5架以上航空器的「一日王牌」飛行員（Ace airmen）之一。如今亞利桑那州家鄉的「盧克空軍基地」就是以他的名字命名。