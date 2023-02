美F-22戰機致敬「一戰王牌飛行員」　他當年擊落14顆德國偵察氣球

▲美軍4日派出F-22猛禽戰機擊落中國間諜氣球。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美軍4日出動2架F-22猛禽戰機,其中一架發射飛彈擊落中國間諜氣球。值得一提的是,兩架戰機呼號為「FRANK01」、「FRANK02」,向第一次世界大戰美國空軍王牌飛行員小法蘭克路克(Frank Luke Jr.)致敬,當年此人曾擊落14顆德軍偵察氣球。

Frank Luke Jr., Arizona's ace WWI pilot known for shooting down German balloons, was remembered today as Air Force pilots shot down a Chinese balloon offshore in South Carolina. The two Air Force F-22 Raptors that it shot it down had the call signs Frank01 & Frank02 in his honor. pic.twitter.com/AnUKAH6Ue9