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巨乳媽太性感！私下「色色帳號」在家長群流傳　7歲兒被迫轉學

▲▼美國31歲辣媽莎拉（Sara Blake Cheek）在「OnlyFans」開設成人帳號，結果被兒子同學的家長揭穿，害兒子被逼轉學。（圖／翻攝自IG／thesarablake）

▲美國辣媽莎拉（Sara Blake Cheek）在OnlyFans開設成人帳號，結果被兒子同學的家長揭穿，害兒子被逼轉學。（圖／翻攝自IG／thesarablake，下同）

記者張寧倢／編譯

美國一名巨乳辣媽在付費訂閱平台「OnlyFans」開設成人帳號，平時也常在網路社群上曬出性感照，然而，這些事情被其他家長們發現並向學校檢舉，校方不但因此排擠、羞辱她，甚至讓她的7歲兒子被迫離開學校，轉至另一所公立小學上課。

據《太陽報》報導，美國31歲辣媽莎拉（Sara Blake Cheek）擁有豐滿上圍，時常在IG上曬出好身材，除了在TikTok帳號分享生活影片之外，她也創立了個人的OnlyFans成人帳號一邊賺外快。沒想到，這件事竟然被其他學生家長發現，有人就向她7歲兒子就讀的佛州橘郡公立學校（Orange County Public Schools）檢舉。

▲▼美國31歲辣媽莎拉（Sara Blake Cheek）在「OnlyFans」開設成人帳號，結果被兒子同學的家長揭穿，害兒子被逼轉學。（圖／翻攝自IG／thesarablake）

莎拉事後遭到校方與家長們的排擠，不准參加學生足球隊的後援組織，「學校不允許我帶他們訓練，看他們比賽，也不允許我和教練有任何交流。他們把我從孩子們的生活中抹去，揭穿了我的秘密還因為這些私下的事而羞辱我。」最終，莎拉的兒子遭到停學，儘管她試圖直接找校長溝通，但校長不僅拒絕和她對話，也完全沒交代停學處置的理由，「這是不公平且極糟糕的。」

▲▼美國31歲辣媽莎拉（Sara Blake Cheek）在「OnlyFans」開設成人帳號，結果被兒子同學的家長揭穿，害兒子被逼轉學。（圖／翻攝自IG／thesarablake）

莎拉表示，兒子一開始被迫在家自學，跟上其他學生的進度，但現在已經換到另一所公立學校上學。她委屈表示，父母做的一切都是為了讓他們的孩子過上更好的生活，「當你作為母親的權利遭人剝奪，這是世上難以想像的最糟糕的感受。」

此前，另一名經營OnlyFans的單親媽媽維多利亞（Victoria Triece），兒子也就讀於同一所佛州橘郡公立學校，她在學校做了5年多的志工，結果自從某位家長寄電子郵件揭發她的成人事業後，維多利亞被迫離開志工媽媽的工作。她失望表示，「為人母最令人興奮的部分就是參與孩子們的成長過程，這就是我想為孩子們所做的。」

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