奧地利、瑞士雪崩頻傳！滑雪客「偏離指定路線」　至少5人喪生

▲奧地利、瑞士雪崩意外頻傳。(圖/CFP)



文/中央社

近日奧地利與瑞士發生的雪崩已造成5人死亡,促使官方今天出面警告積雪不穩定所構成的風險,敦促滑雪愛好者謹慎行事。

法新社報導,5名罹難者中,有3人是在奧地利阿爾卑斯山地區滑雪時遇害。

警方發言人表示,有一名冬季運動愛好者在阿爾卑斯山麓小村卡登巴赫(Kaltenbach)的雪崩中喪生,不過並未提供更多細節。

奧地利新聞通訊社(APA)報導則指出這名罹難者是一名17歲的紐西蘭人,當時人並未在滑道內滑雪。

An avalanche broke out from the top of the Zwieselalm in the #Dachstein West / #Gosau ski resort after 10 a.m. Helicopters and dozens of rescuers are on the scene. #avalanche #austria pic.twitter.com/ZI9vCQQ256