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巴基斯坦79歲前總統穆沙拉夫過世　曾政變上台、被判死刑

▲巴基斯坦前總統、軍事領導人穆沙拉夫（Pervez Musharraf）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦前總統、軍事領導人穆沙拉夫（Pervez Musharraf）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦前總統、前陸軍參謀長穆沙拉夫（Pervez Musharraf）5日因病過世，享壽79歲，家屬已證實他的死訊。穆沙拉夫長期患病，生前因疾病併發症住院治療數月，最終在杜拜一間醫院嚥下最後一口氣。

綜合天空新聞、Geo TV報導，依據家屬的說法，穆沙拉夫患有澱粉樣蛋白疾病（amyloidosis），巴基斯坦軍方稍早也發布聲明，證實穆沙拉夫於杜拜美國醫院（Dubai American Hospital）過世。

穆沙拉夫1943年出生於當時仍屬英國殖民地的印度新德里，在巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）與土耳其伊斯坦堡長大，並進入巴基斯坦陸軍軍校就讀。1964年，穆沙拉夫加入巴基斯坦陸軍，並參加1965年的印巴戰爭。

到了1998年，他被時任總理夏立夫（Nawaz Sharif）提拔為四星上將，當上陸軍總參謀長，1999年10月發動政變，推翻夏立夫民選政府，大權獨攬，在2001年成為第10任巴基斯坦總統。

2008年，穆沙拉夫宣布辭去巴基斯坦總統職務，流亡國外。儘管2013年返國企圖重返政壇，投入國會選舉，但卻因官司纏身，候選資格遭撤銷，甚至在2019年遭法院以「叛國罪」判處死刑，不過高等法院最終逆轉裁定撤銷判決。

針對穆沙拉夫2019年遭判處死刑一案，是因為他於2007年宣布國家進入緊急狀態，試圖中止憲法，延長任期，被指控違反憲法第6條叛國罪「不得推翻、顛覆、擱置憲法」的規定。不過到了2020年1月，高等法院認定指控出於政治動機，撤銷先前判決。

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