氣球破了「中國下一步」？　前官員警告：恐派船隻干擾打撈

▲ 美軍4日出動F-22擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍擊落闖入領空的中國間諜氣球，令北京震怒抗議。美媒針對中國可能的下一步行動訪問多名前官員等專家，有人認為中國只想輕描淡寫帶過，頂多嘴上說說，不會出手報復；但也有人認為，近日需格外小心中共進一步挑釁，甚至可能干擾美方回收殘骸的作業。

《福斯新聞》報導，美國國防部東亞事務前副助理部長柯海諾（Heino Klinck）4日分析，中共將聲稱自己完全無辜，重申這顆氣球僅用於氣象研究，同時指控美國擊落行動屬於挑釁行為，和往常一樣否認自身錯誤。

曾派駐北京的柯海諾不認為中國會採取實際攻擊行動，但可能在言語上咄咄逼人，試圖推卸責任，並點出接下來值得觀察的是「中國如何定位自身與台灣的關係」，預料北京侵犯台灣領空的行動會變得更有攻擊性。

華府智庫「美國企業研究所」（AEI）高級中國研究員庫柏（Zack Cooper）不認為北京會因為氣球被擊落出手報復，「我認為中國領導人會希望息事寧人，所以我預期最多會有一份簡短的公開聲明，然後就會努力重新安排與布林肯的會晤。」

庫柏指出，氣球事件不會對美中雙邊影響力帶來重大影響，但考量到布林肯行程緊湊，且中國即將召開全國人民代表大會，短期內恐怕很難安排訪問。

川普時期國防部政策次長安德森（James Anderson）則認為，中國將繼續聲稱美國反應過度，「此舉是為轉移大眾目光，不去注意他們嚴重挑釁、侵犯美國領空及國際法的事實」，甚至可能進一步挑釁，「華府需要保持警惕，準備在國內外堅決捍衛國家安全利益。」

安德森警告，未來幾天可能出現一艘以上解放軍船隻，試圖干擾美國打撈氣球殘骸，「若發生這種情形，美國軍艦完全有理由送入侵者通往海底的單程票。」