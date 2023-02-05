射氣球焉用飛彈？專家曝「超難真相」：美現有武器根本對付不了

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國領空日前遭中國間諜氣球闖入，軍方4日在總統拜登的命令下，派出F-22戰機以響尾蛇飛彈（AIM-9 Sidewinder）將其擊落，掀起新一波討論熱潮，質疑軍方「射氣球焉用飛彈」。軍事作家漢布林（David Hambling）近日在《富比士》解釋，射下中國間諜氣球其實極其困難。

他首先指出，雖然氣球的外表看起來十分脆弱，但對美國現有的防空武器而言，它的抵抗力卻異常強大，因為平流層氣球的大小和構造對戰機而言都是無懈可擊。或許仍有讀者認為，要戳破一個氣球其實並不困難，我們只需要將氣球的表面弄破後，內部的氣體就會全部泄出，讓氣球掉落地面。

不過實際上，平流層氣球的體積非常巨大，你甚至可以在裡面裝下一座足球場，因此要將氣球弄破放氣，只在表面打出一個洞是不夠的。戰機必須在氣球上射出好幾個洞，才能讓氣球釋出足夠的氦氣墜落。

▲中國間諜氣球所在的高度比任何飛機的飛行高度都高。（圖／達志影像／newscom）

然而，如何飛到與氣球一樣的高度也是另一難題。這枚中國間諜氣球正處於平流層高處，飛行在12萬英尺左右的上空。然而，這個位置遠遠高於「民用客機可以正常飛行的高度」，因此一般的飛機根本難以接近氣球，更遑論要讓氣球進入機砲的射程範圍。

報導稱，雖然美國空軍的F-15和F-22戰機的飛行高度可以到達6.5萬英尺左右，但這也只是讓軍人們可以足夠靠近地發射飛彈，氣球對他們而言還是太高了。1998年，加拿大也曾發生氣球失控後一路向北飄去的事蹟。當時，加拿大派出了2架CF-18戰機，朝氣球發射了1000多發子彈，卻還是無法將其擊落。

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