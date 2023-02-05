「壽司郎屁孩」現況曝光！　媽媽鞠躬致歉：錯的是我們

▲日本高中生「舔杯、口水抹壽司」惡搞壽司郎。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本岐阜縣17歲高中生在迴轉壽司店「壽司郎」惡搞後，導致母公司FOOD & LIFE COMPANIES股價暴跌，公司方也堅持對少年提告。少年的母親4日首度露面表示，兒子不知道該如何為自己闖下的禍致歉，現在正處於混亂狀態。

根據《Smart FLASH》報導，記者4日前往闖禍少年位於岐阜縣的家中，而少年的母親也出面接受訪問，她一走出家門立刻深深地鞠躬致歉表示，「這次給大家添麻煩了，真的很抱歉。」

當記者問及少年現況時，她斷斷續續地表示，「沒有先想好，用輕率的心情做出這種事，我想大概是得意忘形了，（兒子）因為自己做的事情造成了嚴重的後果，不知道該如何致歉，現在正處於混亂狀態。」

少年母親表示，她跟先生有帶著兒子一起去壽司郎致歉，提到壽司郎堅持提告時，她說，「錯的是我們，所以我們只能反省並道歉，並交給對方和警方來判斷並賠償。」

少年的父親2日受訪時曾表示，目前已經詢問過律師的意見，律師讓他不要多說，所以不方便詳細說明，但經過這件事情之後，兒子已經在反省了，情緒也很低落，說著他還一邊含淚摘下帽子，一邊低頭鞠躬道歉，「真的很抱歉。」