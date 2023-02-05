帳戶錢領不出！男子衝銀行「脫光露鳥」抗議　奈及利亞陷紙鈔危機

▲帳戶有錢卻沒紙鈔可領，奈及利亞民眾氣得在銀行脫光抗議。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

奈及利亞近來面臨飆破20％的高通膨，政府竟選擇發行新紙鈔，結果又出現紙鈔印不夠的情況，眼看下星期就是舊鈔截止使用的最後期限，讓許多奈及利亞人氣得在銀行與員工發生口角，甚至脫光衣服全裸爆吼抗議。

奈及利亞近來因通膨超過20％，導致物價飛漲，結果政府又在去年10月宣布，從今年1月開始將停止使用面額200、500和1000的紙鈔，並以更安全的新鈔替換，結果新鈔印製速度過慢、準備數量不足，導致民怨四起、社會陷入混亂。

▲奈及利亞換新鈔卻印製不足，全國陷入紙鈔危機。（圖／達志影像／美聯社）



許多銀行、自動櫃員機（ATM）因為紙鈔數量不足，拒絕民眾提領，讓許多奈及利亞人只能看著自己的錢卡在帳戶裡出不來，除了因此和銀行行員發生口角衝突外，更有人直接脫光衣服在銀行裡爆吼抗議。

當地銀行行員賈佛特（Japhet Joshua Babatunde）表示，自己在一星期之前就已領到薪水，但卻看得到用不到，「我真的非常生氣，我只是想使用自己的錢。」另一名銀行顧客烏黑格布（Uhegbu Maria Odichinma）則說，自己已經連續5天來排隊，但至今未領到新鈔。

英國《金融時報》指出，在抗議不斷爆發後，部分ATM已重新開放民眾提領，但每人限額1萬元，許多民眾頂著大太陽在銀行或ATM外排隊。儘管政府已將舊鈔使用期限從1月延後至2月10日，但依照目前情況看來，新鈔數量仍無法應付需求。

At a bank ATM today......

Nigeria why??pic.twitter.com/PWNlN3r2bT — FEMI JIBODU (@FEMIJIBODU) February 3, 2023

▲民眾在ATM排隊領錢。



事實上，奈及利亞將在2月25日舉行總統大選，即將卸任的總統布哈里（Muhammadu Buhari）批評銀行效率低落，更要求民眾給他7天來解決這場危機；但目前仍不清楚具體措施。

奈及利亞央行曾鼓勵當地人使用信用卡或電子支付，但對於基礎建設仍不足的奈國來說，許多銀行根本無法應付龐大的交易量。