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美官員爆：恐還有第3顆中國氣球在飄　揭設備與「解放軍計畫」有關

▲▼ 美國4日擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

▲美國4日在領海上空擊落一顆中國間諜氣球。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

中國間諜氣球2日出現在美國北部蒙大拿州上空，飛越數個美軍戰略要地後已被擊落。美方3日透露，第2顆氣球在拉丁美洲出現，如今哥斯大黎加也證實看見空中有巨大白色氣球。美國官員向《華盛頓郵報》匿名透露，間諜氣球裝有通訊設備，屬於解放軍偵察計畫的一環，且可能還有第3顆氣球在其他地方活動中。

美國總統拜登1日下令盡快擊落中國氣球，軍方待氣球飛到大西洋上空後，於4日出動F-22猛禽戰機在領海將其擊落。《華郵》報導指出，這場持續數日的事件在華府引起政治騷動，為美中之間原本就緊張的關係帶來新壓力，國務卿布林肯因此延後北京之行，且隨著打撈與分析氣球碎片的工作繼續進行，兩國政府間的摩擦估計將持續下去。

▲▼美國國防部今天反駁中國方面指稱中國民用科研無人飛艇誤入美國的說法表示，「我們知道這是偵察氣球」。（圖／路透）

▲美國官員匿名透露，可能還有第3顆間諜氣球飄在附近上空。（圖／路透）

有匿名的美國官員向《華郵》表示，除了在美國北部首先發現、現已被擊落的中國間諜氣球之外，第2顆間諜氣球3日出現在拉丁美州上空，而且可能還有第3顆氣球在美國附近活動中，不過他並未揭露明確的位置。

報導引述一名美國官員說道，「這百分之百是對方的錯誤，是他們的問題，他們必須為此負責。」另一名官員則說，北京被這起氣球事件「嚇壞了」（freaked），如今中方的處境已變得非常艱難，「他們現在沒有什麼牌可打。」

官員們認為，此事讓北京處於不利地位，隨著越來越多監視設備被發現，中方不想讓事件演變成一場危機的目標，將變得越來越困難。兩名官員告訴《華郵》，這些氣球是中國多年軍事偵察計畫的一環，計畫仰賴於一家中國民營企業提供解放軍相關技術，氣球上裝設了精密的「通訊設備」，但實際作用尚未可知。

▲▼美國民眾在北卡羅來納州霍頓海灘（Holden Beach）觀看美軍戰機擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

▲美國民眾在北卡羅來納州霍頓海灘（Holden Beach）觀看戰機擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

官員指出，氣球下方搭載的疑似監視設備約有3輛巴士那麼大，但美方目前仍有很多未能了解之處，「我們知道這些是軍事情報系統，但我們不知道他們能力到哪，不知道在追蹤什麼，也不曉得他們是如何將資訊回傳（給解放軍）的。」

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