　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長髮妹當街裸奔！雪地中「一團肉色」被鎖家門外　路人只顧拍片

▲▼俄羅斯18歲少女雪地裸奔，狂按門鈴進不了家門 。（圖／翻攝自e1.ru）

▲ 少女在雪地中裸奔，狂按對講機卻進不了家門 。（圖／翻攝自e1.ru）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯第4大城葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）上演限制級畫面，一名長髮女子在不知為何全裸在街上狂奔，似乎被鎖在門外進不了家門，單薄的身影看起來又冷又無助，路人卻不為所動或忙著拍影片，所幸後來有好心人伸出援手。

根據《每日星報》，一名年輕女子2日被拍到在葉卡捷琳堡南部齊奧爾科夫斯基地區（Tsiolkovsky）街道上全裸奔跑，衝向一棟建築狂按電鈴，疑似就是她家門口，但卻沒有人回應。

約25秒的直擊畫面顯示當時天氣嚴寒，道路被積雪覆蓋，這時一名少女一身肉色出現在街上，快速奔向一棟建築門口。據悉她按了一陣對講機後卻沒人開門，只能尷尬地站在一旁，努力想避開眾人目光。

拍下影片的目擊者說明，後來一名好心男子一邊脫下身上的黑色外套一邊靠近，讓少女穿上後再次開始按對講機，二人才一起進入建築物內。

目前不清楚少女被迫裸奔的原因，不過影片在社群媒體上曝光後，許多網友紛紛表示，「居然只有一個人幫忙，真是丟臉」、「旁邊那個人好怪，我不知道她為什麼裸體，但那個人完全沒幫忙，只忙著滑手機，最後跑上去幫忙的人幹得好」、「她可能發生什麼事了，但每個人都在旁觀、用手機拍影片」。

ET快訊
-79°C破紀錄！　極地風暴襲北美
直擊／渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　大讚台灣這點世界第
國道遇球棒隊狠砸！　貨車慘狀曝
快訊／五月天「20萬張票」被搶光！　最後購票機會曝光
空軍少校偷吃女警！　簽切結書又忍不住摩鐵幽會
台中男遭賓士撞飛30公尺　喪命影片曝！家屬悲求燈號影像
快訊／媽媽鞠躬道歉了！　壽司郎屁孩現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加錢坐靠窗「母子要求讓位」　年輕妹拒絕…竟一路被飆罵到降落！

川普執政期間　中國間諜氣球至少3次飛進「美國本土上空」

男星不滿遭攔車！他自衛「出拳暴擊」老翁致死　遭判5年刑落淚道歉

極地風暴冰封華盛頓山！「體感下探-79°C」刷新紀錄　真實體驗曝

「壽司郎屁孩」現況曝光！　媽媽鞠躬致歉：錯的是我們

美官員曝：中國擁「間諜氣球艦隊」　蹤跡遍及5大洲！

哥倫比亞也爆「高空氣球闖進領空」　軍方介入調查

美官員爆：恐還有第3顆中國氣球在飄　揭設備與「解放軍計畫」有關

智利森林大火22死！直升機滅火「不幸墜毀」　當局擴大警戒區域

美出軌列車燒不停　車上有致癌毒氣！市長急頒「緊急狀態」疏散居民

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

「許光漢林柏宏高嗎？香不香？」　王淨合作2男神：他們很驚人

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

加錢坐靠窗「母子要求讓位」　年輕妹拒絕…竟一路被飆罵到降落！

川普執政期間　中國間諜氣球至少3次飛進「美國本土上空」

男星不滿遭攔車！他自衛「出拳暴擊」老翁致死　遭判5年刑落淚道歉

極地風暴冰封華盛頓山！「體感下探-79°C」刷新紀錄　真實體驗曝

「壽司郎屁孩」現況曝光！　媽媽鞠躬致歉：錯的是我們

美官員曝：中國擁「間諜氣球艦隊」　蹤跡遍及5大洲！

哥倫比亞也爆「高空氣球闖進領空」　軍方介入調查

美官員爆：恐還有第3顆中國氣球在飄　揭設備與「解放軍計畫」有關

智利森林大火22死！直升機滅火「不幸墜毀」　當局擴大警戒區域

美出軌列車燒不停　車上有致癌毒氣！市長急頒「緊急狀態」疏散居民

陸學者：南海比台海更危險　中美真正挑戰是「意外衝突」

加錢坐靠窗「母子要求讓位」　年輕妹拒絕…竟一路被飆罵到降落！

川普執政期間　中國間諜氣球至少3次飛進「美國本土上空」

日本「長跑美少女」朱瑛里被迫退賽　爆紅讓她非常不安

男星不滿遭攔車！他自衛「出拳暴擊」老翁致死　遭判5年刑落淚道歉

太狂！動力火車台北安可開唱　2.4萬張門票「1分鐘秒殺」

魔獸農曆年後首戰確定登錄　霍華德客場領銜戰太陽

國民黨雲林縣黨部新春團拜　朱立倫：全黨團結一致

租屋補助領6個月！「1理由」被逼吐全部的錢　他傻眼：根本擾民

雪山下雪了！積雪2公分成銀白世界　夢幻畫面曝

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

國際熱門新聞

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

靠旅館陽台「圍欄突脫落」！他墜樓慘死

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

哥斯大黎加證實　首都出現「白色大氣球」

快訊／中國間諜氣球已遭美軍擊落

泰國低成本Cosplay神還原台版包青天

美派最強F-22戰機　射AIM-9X飛彈擊落中國氣球

出差喝醉！銀行人妻副總裁遭同事性侵

美國防部駁斥中誤入說：就是偵察氣球

拜登下令擊落中國間諜氣球　影片曝

豆腐渣圍欄　考生一靠摔6樓亡

「胡鑫宇事件」登上CNN：失蹤少年震驚中國

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

更多熱門

相關新聞

烏克蘭堅守巴赫姆特　華府再軍援基輔22億美元

烏克蘭堅守巴赫姆特　華府再軍援基輔22億美元

烏克蘭總統澤倫斯基矢言，烏國軍隊會全力固守東部城市巴赫姆特。同時，美國宣布再向烏克蘭軍援22億美元，其中新型火箭推進式精準炸彈可讓基輔抵禦俄軍的範圍擴大近一倍。

馬朝旭赴莫斯科進行中俄外交部門磋商 未透露習近平訪俄訊息

馬朝旭赴莫斯科進行中俄外交部門磋商 未透露習近平訪俄訊息

烏克蘭與歐盟舉行峰會　普丁藉二戰戰役爭取民心

烏克蘭與歐盟舉行峰會　普丁藉二戰戰役爭取民心

韓媒曝：北韓將派兵增援俄羅斯

韓媒曝：北韓將派兵增援俄羅斯

德國批准軍援烏克蘭「豹1戰車」

德國批准軍援烏克蘭「豹1戰車」

關鍵字：

俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

靠旅館陽台「圍欄突脫落」！他墜樓慘死

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

泰國最美變性人甜嫁富商！相識20年「學長學弟變夫妻」

驚！韓男神悄來台「大逛台灣燈會」

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

將寵物魚放生大海！下秒被一口吞

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面