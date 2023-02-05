美政府籲民眾：中國間諜氣球「碎片別亂撿」　軍方估很快完成打撈

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

中國間諜氣球事件引發外交風波，美國於當地4日下午派出數架戰機，在大西洋領海擊落這顆飄在6萬英尺高空的氣球。南卡州地方政府發布公告，呼籲民眾不要擅自觸碰或撿拾氣球碎片，以免干擾調查。另外，據CNN報導指出，軍方估計很快就能完成打撈，回收的碎片將送至FBI實驗室進行分析。

根據CNN報導，氣球被擊落的地點大約位於北卡羅來納州與南卡羅來納州之間的海岸，而南卡州荷瑞郡（Horry County）政府當天發布公告稱，美軍正在從大西洋中回收打撈氣球碎片，而碎片也有可能沖回到海岸線上，呼籲民眾切勿將之當成紀念品，「不應觸碰、移動或撿走碎片。這些物品屬於聯邦調查的一部分，擅自破壞現場可能會干擾調查。」

▲中國間諜氣球疑似飛過了蒙大拿州勞雷爾市（Laurel）。（圖／路透）

兩名聽取過相關彙報的知情人士向CNN透露，軍方回收到的氣球碎片預計送到聯邦調查局（FBI）在維吉尼亞州匡提科（Quantico）的實驗室，由FBI的專家和情報機構接手進行分析。此前，美國一名高級軍事官員表示，國防部已經與FBI和反間諜情報部門展開合作，協助「對此設備進行歸類與評估」。

美國高級軍事官員也表示，目前多艘海軍、海岸警衛隊的船隻正在氣球擊落區域作業，並且已在周圍設下防護封鎖。這名官員告訴CNN，海軍原本估計得在深水中打撈碎片，所幸氣球降落在大約47英尺（14.3公尺）水深之處，使回收工作變得「相當容易」。他補充，海軍潛水員將依所需協助行動，也有無人駕駛船艦可以下潛取得碎片結構，估計不會花到幾個月或幾周時間。