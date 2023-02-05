拜登1日下令擊落！美派最強F-22戰機　AIM-9X飛彈射下中國氣球

記者詹雅婷／綜合報導

美國4日擊落飛過軍事敏感區域上空的中國間諜氣球，派出最強大的F-22猛禽戰機（Raptor）發射AIM-9X空對空飛彈，完美命中。其實總統拜登早在1日就下令盡快擊落氣球，但考量到安全因素，直到氣球飄至領海上空才行動。

綜合CNN、紐約時報等報導，價值2億美元的F-22猛禽戰機自蘭利空軍基地（Langley Air Force）升空後，於當地4日下午2時39分，在北卡羅來納州與南卡羅來納州之間的領海上空，成功擊落中國間諜氣球，此處距離美國岸邊約6海里。





▲▼ 美國4日擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

F-22猛禽戰機就是美國現役空戰能力最強的戰機，採單座雙發動機設計，最高時速達每小時2414公里，是世界上第一款量產的第五代匿蹤戰鬥機，也是當今世界綜合性能最佳的戰鬥機，更能爬升到約2萬公尺高空。若要擊落6萬英呎高空（約18288公尺）的中國間諜氣球，出動F-22戰機是可行的選項。

此外，猛禽戰機通常配備空對空飛彈，包括AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）與AIM-9X響尾蛇飛彈（Sidewinder），而這次擊落氣球的飛彈為AIM-9X飛彈。

中國間諜氣球的出現引發各界關注，拜登在軍方成功擊落氣球之後表示，其實早在1日就下令盡快擊落氣球，但國安團隊考量到安全因素，建議氣球飄至海域上空再行動。這顆中國間諜氣球最早於1月28日就來到美國阿留申群島附近，接著進入加拿大，後來再度進入美國領土上空，最終朝東移動，飄到大西洋上空。