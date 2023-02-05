南韓漁船深夜翻覆9人失蹤！海水「灌入引擎室」　總統指示全面搜救

▲南韓一艘漁船「青寶號」4日深夜在全羅南道新安郡外海翻覆，至今仍有9人失聯。（圖／西海地方海洋警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓一艘註籍為仁川的漁船「青寶號」（청보호，暫譯）昨（4）日深夜11時在全羅南道新安郡外海翻覆，船上一共搭乘12人，他們即時向海洋警察廳發出求救訊號，一艘貨輪接獲指令後旋即趕往救援，最後救出包括韓籍船員在內共3人，其他失聯的9人則在睡夢中遇難，總統尹錫悅下令全面救援。

根據《韓聯社》，南韓一艘滿載魚籠的24噸重漁船「青寶號」於4日晚間11時19分，在全羅南道新安郡荏子面在遠里大飛雉島以西16.6公里的外海上，因船體慘遭海水灌入而翻覆，船上人員隨即向海洋警察廳發出求救訊號。

此時，隸屬於KMC海運的9750噸重一般貨輪「光陽Frontier號」正從仁川出發航向全羅南道光陽市（韓國第二大貨櫃港），該艘貨輪的船長李亨根（이형근，音譯）於4日晚間11時30分從木浦海上船舶交通管理系統（VTS）接獲指令後，經過40分鐘後抵達事故現場，並在翻覆船體上方發現48歲柳姓、40歲孫姓韓籍船員以及一名F姓的印尼籍船員共3人。

3名幸運獲救的船員雖然出現失溫症狀，不過目前並無生命大礙。他們表示，他們在漁船翻覆時正待在甲板上，其他9名船員（7名韓籍、2名越南籍）則在船內睡覺，然而海水突然灌進引擎室內，才導致船體傾斜、甚至翻覆，他們緊急逃往船體上方未被海水淹沒的地方等待救援，當時氣溫僅攝氏-0.5°C至-1°C，且強風吹拂，估計體感溫度更低。

南韓海洋警察廳則派出15名潛水師前往現場救援，從今（5）日上午7時30分起共有5次試圖潛入海底，他們研判其他9名睡著的船員有相當大的可能待在船艙內，且不排除靠著船艙內的氣穴（Air Pocket）苦撐。

西海地方海警察廳、木浦海洋警察署5日指出，目前海警正嘗試從露出海平面的船體地板、或是進入海底針對漁船青寶號進行內部救援，不過因為船體遭到3000多個盤根錯節的魚籠纏繞，導致潛水師仍舊無法進入船艙內，至於海警搜救隊也因船體鐵板與內部各種設備等障礙物而無法輕易進入。

尹錫悅向國防部長李鍾燮下達指令，追加投入海軍特殊部隊。目前共有海軍與海警艦艇27艘、公務船1艘、民營貨輪與漁船各1艘、6架飛機嘗試進行海上救援行動。

然而，搜救情況恐怕並不樂觀！稍早海洋水產部長趙承煥表示，青寶號其他尚未尋獲的9名船員恐怕早已脫離船艙。