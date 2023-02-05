美出軌列車燒不停　車上有致癌毒氣！市長急頒「緊急狀態」疏散居民

▲美國3日爆發的列車出軌事件火勢尚未撲滅。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國3日發生的貨運列車出軌引發火災事件，火勢至今尚未撲滅，而且傷亡人數也不得而知。當局調查後發現，列車上載有多件易燃危險物品，因此急救人員立刻對方圓約1.6公里的居民發布疏散令，並持續檢測現場空氣品質，事發的小鎮也已進入緊急狀態。

綜合外媒報導，這起事故發生於當地3日晚間9點左右。當時，一輛從麥迪遜運貨駛往康威的列車，突然在俄亥俄州與賓州交界交界的東巴勒斯坦鎮（East Palestine）發生意外，列車拖著的逾百個車廂有50個出軌並引發大火，橘紅色火光照亮夜空，濃煙狂竄。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）透露，火勢在列車出軌後迅速蔓延，導致出軌的50個車廂全部陷入火海，至今仍有多個車廂還在燃燒。當局並未說明列車出軌的原因，僅表示這起事件還未造成任何人員傷亡。

Powerful @21WFMJNews drone video from East Palestine train derailment. Powered by @680aerials pic.twitter.com/1zU1VTAQse — Sheila Marie Miller (@21NewsEP) February 4, 2023

鐵路運營商美國諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern）透露，事發列車的100多節車廂中，有至少20節載有易燃物或可能危害環境的「危險物品」，另外還有14節車廂載有氯乙烯，「這些車廂已和火源接觸，我們擔心時間久了會引發嚴重影響」。

氯乙烯是一種極易燃燒的人造物質。人們一旦吸入有毒物質釋放出來的氯乙烯，就可能導致頭暈嗜睡、暈眩昏倒、肝臟結構病變，甚至還可能損害精子與睪丸。氯乙烯也是已知的致癌物質。暴露於氯乙烯會增加人們罹患肝癌、腦癌、肺癌，以及血癌的風險。

為此，當地警方緊急疏散了現場方圓約1.6公里的居民，並派員持續檢測現場空氣品質，以免火車上的危險化學物釋放毒氣造成損害。市長康納威（Trent Conaway）也宣布小鎮進入緊急狀態，但他強調，檢測器暫時還未顯示有任何危險讀數。

►美驚傳火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站 多節車廂狂燒傷亡不明