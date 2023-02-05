少女「河裡游泳」遭鯊魚攻擊！　朋友面前被撕咬致死

▲事發地點最近一次發生鯊魚攻擊事件是在1923年。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲珀斯（Perth）日前發生一起鯊魚攻擊致死的事件，有一名16歲少女跟著朋友到一處河邊戲水，當她看到附近有一群海豚就跳進河中準備一起游泳時，卻意外遭鯊魚攻擊，緊急拉上岸後仍當場宣告不治。

根據《鏡報》報導，這起意外發生在珀斯天鵝河（Swan River）上的弗里曼特爾交通橋（Fremantle Traffic Bridge）附近，當時這名16歲少女正和朋友們一起在河上玩水上摩托車，目擊者指出，當時他們附近有一群海豚，少女可能是為了想在海豚附近游泳而跳入河中，沒想到卻因此發生意外。

西澳大利亞警方督察羅賓遜（Paul Robinson）在記者會上表示，少女的腿部被咬，傷勢相當嚴重，朋友們迅速將她拉上岸邊，警方與救難人員抵達現場進行搶救，最後仍當場宣告不治。

目擊的16歲少年表示，當時他和朋友也附近玩繩索，有注意到一輛水上摩托車在橋下來回，結果突然所有附近的泳客都衝回岸邊，「我們有看到海豚，結果突然連警察也來了。」不明所以的他們仍繼續跳水，結果就有人騎著水上摩托車前來叫他們離開水面，他們這才知道出意外了。

在這起意外發生之前，天鵝河唯一有紀錄的鯊魚攻擊事件是在1923年，當時有一名13歲的男孩在游泳時被公牛鯊（Bull shark）咬傷大腿；專家也說，澳洲沿海每年大約會發生20起鯊魚攻擊事件，但出現在河流下游是非常罕見的。