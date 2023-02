少女「河裡游泳」遭鯊魚攻擊！　朋友面前被撕咬致死

▲事發地點最近一次發生鯊魚攻擊事件是在1923年。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲珀斯(Perth)日前發生一起鯊魚攻擊致死的事件,有一名16歲少女跟著朋友到一處河邊戲水,當她看到附近有一群海豚就跳進河中準備一起游泳時,卻意外遭鯊魚攻擊,緊急拉上岸後仍當場宣告不治。

根據《鏡報》報導,這起意外發生在珀斯天鵝河(Swan River)上的弗里曼特爾交通橋(Fremantle Traffic Bridge)附近,當時這名16歲少女正和朋友們一起在河上玩水上摩托車,目擊者指出,當時他們附近有一群海豚,少女可能是為了想在海豚附近游泳而跳入河中,沒想到卻因此發生意外。

西澳大利亞警方督察羅賓遜(Paul Robinson)在記者會上表示,少女的腿部被咬,傷勢相當嚴重,朋友們迅速將她拉上岸邊,警方與救難人員抵達現場進行搶救,最後仍當場宣告不治。

目擊的16歲少年表示,當時他和朋友也附近玩繩索,有注意到一輛水上摩托車在橋下來回,結果突然所有附近的泳客都衝回岸邊,「我們有看到海豚,結果突然連警察也來了。」不明所以的他們仍繼續跳水,結果就有人騎著水上摩托車前來叫他們離開水面,他們這才知道出意外了。

在這起意外發生之前,天鵝河唯一有紀錄的鯊魚攻擊事件是在1923年,當時有一名13歲的男孩在游泳時被公牛鯊(Bull shark)咬傷大腿;專家也說,澳洲沿海每年大約會發生20起鯊魚攻擊事件,但出現在河流下游是非常罕見的。

A 16 year old Perth girl has been attacked by a shark in the Swan River in East Fremantle pulled from the water with life threatening injuries.



Tragically nothing could be done to save her. @ssarahsmith1998 #9News pic.twitter.com/iknjlGT5BP