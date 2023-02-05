美防長控：中國間諜氣球「監視美國戰略要地」　殘骸送交FBI分析

▲ 美軍F-22戰機射彈擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北部上空出現中國間諜氣球，中方雖聲稱是民用飛艇，拜登4日仍下令擊落，引來北京抗議。五角大廈指控，這顆氣球被用來監視美國戰略要地，而氣球殘骸將被送往聯邦調查局（FBI）實驗室，由專家和情報機構進行分析。

根據CNN，美軍F-22戰機4日在大西洋上空擊落氣球後，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）聲明指出，這顆氣球被中國政府用來「監視美國本土的戰略地點」，而拜登1日就已授權五角大廈，「在任務不會危及氣球下方美國人生命安全的情況下盡快完成」，擊落這顆間諜氣球。

五角大廈為此研擬各種在領海上空安全擊落的方案，同時密切監控其路徑及情蒐活動，也與加拿大政府協調。奧斯汀表示，「今日謹慎的合法行動表明，拜登總統和他的國安團隊始終將美國人民安全保障放在第一位，同時對（中國）不可接受且侵犯我方主權的行為作出有效回應。」

事實上，一名熟知內情的政府消息人士透露，政府機構整整一周以來都在等待擊落氣球合適的時間和地點，且五角大廈本周稍早就曾要求聯邦航空總署（FAA）準備關閉領空。官員3日晚間被告知，4日上午將決定何時關閉領空，FAA官員也被要求在4日早晨保持待命並「準備行動」。

另2名知情人士說明，被擊落的氣球殘骸將被送往位於維吉尼亞州寬提科（Quantico）的FBI實驗室，由FBI專家及情報機構進行分析。一名高級國防官員4日下午則指出，國防部已與FBI及反間諜當局展開合作，協助對氣球進行評估。