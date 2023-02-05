快訊／CNN：中國間諜氣球已遭美軍飛彈擊落！

▲中國間諜氣球已遭飛彈擊落。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國偵察用高空氣球飄到美國領空，引發國際外交風波。美國總統拜登稍早才表態將「處理」（take care of）這顆氣球。美國有線電視新聞網CNN於台灣時間5日凌晨3點57分報導，中國間諜氣球已在大西洋上空遭擊落。

路透社報導，華盛頓稱「間諜氣球」明顯是侵犯美國主權的行為，雖然高階軍方官員曾建議不要在美國上空擊落氣球，因為碎片可能會傷及地面上的平民和房屋，但隨著美國前總統川普及愈來愈多共和黨國會議員要華府當局擊落的聲浪高漲，拜登剛剛終於表態會立刻處理。

在氣球被擊落之前，美國聯邦航空管理局先發布了北卡羅來納州威爾明頓機場、南卡羅來納州查爾斯頓和默特爾比奇的地面管制，另外還限制了南卡羅來那州的默特爾比奇附近的空域。

默特爾比奇的當地攝影師赫夫斯泰特勒（Travis Huffstetler）說，週六下午他目睹了美軍擊落疑似中國間諜氣球的情景。他回憶說，看到多架飛機圍繞氣球飛行了大約20到30分鐘，然後一架飛機似乎發射了一枚導彈，將氣球擊落。

▼中國間諜氣球恐影響美中關係。（圖／路透、新華社）