豆腐渣圍欄害命！20歲考生一靠「秒從6樓摔出」墜地亡　影片曝光

Breaking News: Coaching student dies after falling from sixth floor of hostel in Rajasthan's Kota.



The net was broken, he fallen out when he was trying to put on his slippers by standing with the support of net.



Heart-wrenching !#Rajasthan #Kota pic.twitter.com/nZixPXwNfj — Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) February 3, 2023

記者趙蔡州／綜合報導

印度一名20歲男子伊山舒（Ishanshu Bhattacharya）前往拉賈斯坦邦（Rajasthan）科塔（Kota）準備參加醫學院入學考試，不料他3日凌晨在旅館與朋友聊天時，沒發現陽台的圍欄根本是「豆腐渣」，他只是輕輕背靠上去，圍欄瞬間整個崩落，導致他從6樓墜地當場身亡。

根據The Telegraph報導，曝光的監視器畫面可以看見，伊山舒3日凌晨在旅館的陽台與另外3名朋友聊天，聊了一陣子後朋友陸續走進房間，而他也走到圍欄旁穿鞋準備離開，不料過程中他把背輕輕往圍欄靠，下一秒整片圍欄就往外傾倒掉落，他也因為沒站穩一起摔了出去。

▲旅館陽台欄杆竟是「豆腐渣」，20歲考生輕輕一靠，墜落6樓慘死。（圖／翻攝自推特）

伊山舒的最後一名朋友原本正要進入房間，聽見伊山舒的求救聲後，立刻衝到圍欄前查看，但已經來不及救援，只好趕緊打電話報警。救護人員趕到後，馬上將伊山舒送醫治療，可惜最後仍宣告不治。

警方調查，伊山舒出生自西孟加拉邦（West Bengal），到拉賈斯坦邦科塔是為了參加醫學院入學考試，不確定伊山舒當時是失去平衡而撞向圍欄，還是本來就打算以身體倚靠圍欄，才導致圍欄無法承受重量而斷裂，詳細案情待進一步釐清。