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豆腐渣圍欄害命！20歲考生一靠「秒從6樓摔出」墜地亡　影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

印度一名20歲男子伊山舒（Ishanshu Bhattacharya）前往拉賈斯坦邦（Rajasthan）科塔（Kota）準備參加醫學院入學考試，不料他3日凌晨在旅館與朋友聊天時，沒發現陽台的圍欄根本是「豆腐渣」，他只是輕輕背靠上去，圍欄瞬間整個崩落，導致他從6樓墜地當場身亡。

根據The Telegraph報導，曝光的監視器畫面可以看見，伊山舒3日凌晨在旅館的陽台與另外3名朋友聊天，聊了一陣子後朋友陸續走進房間，而他也走到圍欄旁穿鞋準備離開，不料過程中他把背輕輕往圍欄靠，下一秒整片圍欄就往外傾倒掉落，他也因為沒站穩一起摔了出去。

▲▼旅館陽台圍欄竟是豆腐渣　20歲考生一靠「墜落6樓斃命」。（圖／翻攝自推特）

▲旅館陽台欄杆竟是「豆腐渣」，20歲考生輕輕一靠，墜落6樓慘死。（圖／翻攝自推特）

伊山舒的最後一名朋友原本正要進入房間，聽見伊山舒的求救聲後，立刻衝到圍欄前查看，但已經來不及救援，只好趕緊打電話報警。救護人員趕到後，馬上將伊山舒送醫治療，可惜最後仍宣告不治。

警方調查，伊山舒出生自西孟加拉邦（West Bengal），到拉賈斯坦邦科塔是為了參加醫學院入學考試，不確定伊山舒當時是失去平衡而撞向圍欄，還是本來就打算以身體倚靠圍欄，才導致圍欄無法承受重量而斷裂，詳細案情待進一步釐清。

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