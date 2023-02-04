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「胡鑫宇事件」登上CNN：失蹤少年震驚中國　從遺體發現更多疑點

▲▼ 胡鑫宇。（圖／翻攝自微博）

▲失蹤少年「胡鑫宇事件」登上CNN。（圖／翻攝自微博）

記者林彥臣／綜合報導

中國江西15歲高中生胡鑫宇從失蹤到發現自縊身亡歷經106天，產生諸多疑雲。這則新聞也登上國際，引發美國媒體CNN的關注，並且以「失蹤少年震驚中國　他的遺體發現更多疑點」（The disappearance of a teen gripped China. The discovery of his body raised more questions）為題來報導這則新聞。

根據CNN報導，胡鑫宇去年10月於一所住宿學校失蹤，幾個月來一直是中國網友討論最多的話題，失蹤一百多天後，當地警方稱在學校附近的樹林裡發現遺體。

上饒市警方在一份聲明中說，DNA 檢測後來證實遺體就是胡某，在遺體附近發現的錄音筆已被送去分析。但這一發現並沒有畫上句號，反而引發了更多關於他死亡前後情況的問題。

▲江西一名15歲高中生胡鑫宇失蹤106天後，遺體被發現在劇校園一牆之隔的後山上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲胡鑫宇失蹤106天後，遺體被發現在與校園一牆之隔的後山上。（圖／翻攝澎湃新聞）

胡鑫宇之死在類似推特的微博上成為熱門話題，許多評論質疑為什麼警方進行了廣泛的搜查——包括嗅探犬、無人機和熱成像設備——卻未能在離學校如此近的地區發現遺體。

兒童和青少年失蹤在中國並不少見，但胡鑫宇失蹤是近年來最受關注的案件之一。根據總部位於北京的非營利組織「中民社會救助研究所」（Zhongmin Social Assistance Institute）的數據， 2020 年中國有 100 萬人失蹤——平均每天 2,739 人。

據中國國家廣播電台報導，胡鑫宇被發現的林地距離學校只有5分鐘的步行路程，被一堵大約兩米高的校園牆隔開。

在中國的社交媒體上，有人質疑為什麼在一個以無處不在的安全攝影鏡頭和高科技監管著稱的國家，一個 15 歲的男孩似乎可以消失得無影無蹤。

據警方稱，他最後一次出現是在 10 月 14 日黃昏時分，在他宿舍的走廊上行走的安全攝像機鏡頭中，當時大約是晚間自習課開始前的 15 分鐘，胡鑫宇在宿舍和教學樓之間的某個地方消失了，這個區域沒有被監視攝影鏡頭覆蓋。

由於調查搜查無果而終，網上傳言四起，突顯了公眾對地方當局根深蒂固的不信任。

警方於 1 月 7 日發布了一份詳細聲明，明確表示他們沒有發現胡某被謀殺或捲入校內事故的證據。警方說，胡鑫宇可能是自己離開校園的。

▲警方在胡鑫宇遺體被發現處蒐證。（圖／翻攝華龍網）

▲警方在胡鑫宇遺體被發現處蒐證。（圖／翻攝華龍網）

聲明還詳細說明了警方的廣泛搜索工作，包括學校附近近 40 公頃的林地、200 公里的河流、22 公里的鐵軌以及 72 個池塘和 3 個水庫。

共產黨的主要喉舌《人民日報》網站發表了一篇評論文章，呼籲地方當局解決公眾關注的問題，包括為什麼他們在 100 多天後仍未找到胡鑫宇的遺體。它還呼籲公眾對官方結果保持耐心。

文章稱，「胡鑫宇事件引起了全國的關注。沒有人敢造假，也沒有人能造假，一旦出現任何差錯，後果將不堪設想。」
 

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