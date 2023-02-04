想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

記者葉睿涵／編譯

美國領空2日遭中國間諜氣球闖入，引爆中美外交矛盾，民間要求擊落氣球的聲浪也愈發高漲，但軍方與飛行專家卻立刻表示，要擊落6萬英呎高空的中國間諜氣球，幾乎難如登天。《商業內幕》也舉以25年前的一宗案例，解釋這樣的行動有多艱鉅，即使政府派出2架戰機，對氣球發射逾千發子彈，也無法將其擊落。

▲美國蒙大拿州上空遭中國間諜氣球闖入，民間要求政府將其擊落。（圖／路透）

1998年8月，一顆巨大的研究氣球飛入加拿大上空，試圖測量當地的臭氧水平，不料氣球隨後卻失控飛越加拿大和大西洋，甚至穿過英國領空，進入冰島，一路向北飄去。2架加拿大皇家空軍的CF-18戰機在紐芬蘭上空發現這顆氣球，隨後向其發射了1000多發子彈，試圖要擊落這顆不受控的氣球，結束它的漂流之旅。

據美聯社當時報導，這2架戰機確實有幾發打中了這顆氣球，但氣球卻未因此爆炸墜落地面，反而是在漏氣後持續飄浮在空中。加拿大軍方發言人威爾斯（Steve Wills）告訴BBC，儘管這顆氣球的體積有25層樓這麼大，卻難以被戰機擊中，「當CF-18飛得很快時，氣球卻在空中靜止不動，導致射擊變得很困難」。

加拿大少校拉沃伊（Roland Lavoie）透露，雖然這2架CF-18裝備了空對空飛彈，但飛行員卻未在行動中使用這些飛彈，因為「民眾絕對不會喜歡一枚飛彈從他們頭上飛過，而且花幾十萬美元買一枚飛彈來射氣球實在是太過分了」。BBC指出，英美當時也派出了戰機試圖擊落氣球，但這些攻擊全都被氣球一一躲過。

BBC和《愛爾蘭失敗》當時的報導也顯示，這顆擁有300英尺氦氣的氣球對飛越大西洋上空的航班造成了不小的影響，但如果要直接放掉氣球的氣的話，這顆氣球的體積幾乎可以覆蓋5個足球場的面積。《商業內幕》指出，如今美國上空出現類似於當時情況的氣球，五角大樓暫時決定不擊落氣球，一面造成人員或財務損失。

▲中國間諜氣球飄浮高度。（圖／達志影像／newscom）