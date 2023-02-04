　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

記者葉睿涵／編譯

美國領空2日遭中國間諜氣球闖入，引爆中美外交矛盾，民間要求擊落氣球的聲浪也愈發高漲，但軍方與飛行專家卻立刻表示，要擊落6萬英呎高空的中國間諜氣球，幾乎難如登天。《商業內幕》也舉以25年前的一宗案例，解釋這樣的行動有多艱鉅，即使政府派出2架戰機，對氣球發射逾千發子彈，也無法將其擊落。

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

▲美國蒙大拿州上空遭中國間諜氣球闖入，民間要求政府將其擊落。（圖／路透）

1998年8月，一顆巨大的研究氣球飛入加拿大上空，試圖測量當地的臭氧水平，不料氣球隨後卻失控飛越加拿大和大西洋，甚至穿過英國領空，進入冰島，一路向北飄去。2架加拿大皇家空軍的CF-18戰機在紐芬蘭上空發現這顆氣球，隨後向其發射了1000多發子彈，試圖要擊落這顆不受控的氣球，結束它的漂流之旅。

據美聯社當時報導，這2架戰機確實有幾發打中了這顆氣球，但氣球卻未因此爆炸墜落地面，反而是在漏氣後持續飄浮在空中。加拿大軍方發言人威爾斯（Steve Wills）告訴BBC，儘管這顆氣球的體積有25層樓這麼大，卻難以被戰機擊中，「當CF-18飛得很快時，氣球卻在空中靜止不動，導致射擊變得很困難」。

加拿大少校拉沃伊（Roland Lavoie）透露，雖然這2架CF-18裝備了空對空飛彈，但飛行員卻未在行動中使用這些飛彈，因為「民眾絕對不會喜歡一枚飛彈從他們頭上飛過，而且花幾十萬美元買一枚飛彈來射氣球實在是太過分了」。BBC指出，英美當時也派出了戰機試圖擊落氣球，但這些攻擊全都被氣球一一躲過。

BBC和《愛爾蘭失敗》當時的報導也顯示，這顆擁有300英尺氦氣的氣球對飛越大西洋上空的航班造成了不小的影響，但如果要直接放掉氣球的氣的話，這顆氣球的體積幾乎可以覆蓋5個足球場的面積。《商業內幕》指出，如今美國上空出現類似於當時情況的氣球，五角大樓暫時決定不擊落氣球，一面造成人員或財務損失。

▲▼中國間諜氣球,圖表。（圖／達志影像／newscom）

▲中國間諜氣球飄浮高度。（圖／達志影像／newscom）

ET快訊
銀行人妻副總裁遭性侵　同事闖進房洩慾「無套好多次」
拜登要出手了？外媒：美軍將擊落「中國間諜氣球」
元宵節12禁忌曝！命理師警告：「做這事」整年財運全掉光
餵母乳照誘人夫！　單親媽2個月「用掉4盒保險套」慘了
冒症狀才1個月！醫一照她「小腸全塞死」罹癌晚期　恐怖5警訊曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭堅守巴赫姆特　華府再軍援基輔22億美元

背靠旅館6樓陽台「圍欄突然脫落」！20歲考生墜落1樓慘死

中國外交部證實「王毅與布林肯通話」　絕口不提氣球

「胡鑫宇事件」登上CNN：失蹤少年震驚中國　從遺體發現更多疑點

印度人工淚液遭細菌污染 　在美致感染失明釀1死

泰國低成本Cosplay神還原「台版包青天」　台灣網友洗板朝聖

日本開始限制對中國出口「半導體設備」　春季完成修法

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

日本人「已經30年沒加薪」　物價卻是41年來最高！CNN揭慘痛現實

YouTuber被兄弟性侵逃家！遭母設局騙回　父下手勒斃稱「洗刷恥辱」

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

「許光漢林柏宏高嗎？香不香？」　王淨合作2男神：他們很驚人

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

找到散布者了！外流陸軍性愛片「已有明確對象」　軍方力挺提告

全家出遊男童意外被丟包　草屯暖警溫柔安撫助返家

烏克蘭堅守巴赫姆特　華府再軍援基輔22億美元

背靠旅館6樓陽台「圍欄突然脫落」！20歲考生墜落1樓慘死

中國外交部證實「王毅與布林肯通話」　絕口不提氣球

「胡鑫宇事件」登上CNN：失蹤少年震驚中國　從遺體發現更多疑點

印度人工淚液遭細菌污染 　在美致感染失明釀1死

泰國低成本Cosplay神還原「台版包青天」　台灣網友洗板朝聖

日本開始限制對中國出口「半導體設備」　春季完成修法

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

日本人「已經30年沒加薪」　物價卻是41年來最高！CNN揭慘痛現實

YouTuber被兄弟性侵逃家！遭母設局騙回　父下手勒斃稱「洗刷恥辱」

《鬼滅之刃》重磅歸來！限定快閃店搶先啟動、限量福袋和全新周邊曝光

要結婚的Jenny快看！渣男想約「誤傳喜帖」她氣炸：你老婆真可憐

第一眼看到畫筆還是女孩？秒測你內心「最在乎的事情」

布蘭登費雪人生故事！遭受低潮後《我的鯨魚老爸》問鼎奧斯卡登演藝高峰

超毛！大過年頭一遭　彰化10天4起死亡車禍　　　

姊妹花園夜市玩籃球！攤商惡意不找零　市府突襲發現竟是坑客慣犯

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

相關新聞

苗栗後龍元宵節攻炮城　鄉親搶金幣

苗栗後龍元宵節攻炮城　鄉親搶金幣

苗栗元宵節民俗活動除客家庄地區的(火旁)龍之外，後龍慈雲宮媽祖廟前的「攻炮城」也有相當久的歷史，因疫情停辦2年後，今年再度舉辦，吸引不少鄉親來試身手、拿獎品。

印度人工淚液遭細菌污染 　在美致感染失明釀1死

印度人工淚液遭細菌污染 　在美致感染失明釀1死

警開槍打死人遭起訴　基層說問題癥結

警開槍打死人遭起訴　基層說問題癥結

26歲男台61追撞爆血昏迷6天　家人急尋黃牌重機騎士

26歲男台61追撞爆血昏迷6天　家人急尋黃牌重機騎士

日限制對中出口半導體設備　春季完成修法

日限制對中出口半導體設備　春季完成修法

關鍵字：

軍武國際軍武大陸軍武美國北美要聞中國美中關係間諜氣球加拿大CF-18影音

讀者迴響

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面