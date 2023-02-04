不滿小孩被老師打！瘋漢持棍闖校叫囂　學生嚇爆趴地躲桌底

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一所小學2月1日突傳有瘋漢闖入校園，持棍咆哮挑釁校方，嚇得學生們紛紛趴在地上或躲在桌下，畫面流出後引發各界嘩然，不過這其實只是校方例行的安全防範演習而已。

綜合當地媒體報導，森美蘭州（Negeri Sembilan）2月1日有一名瘋漢突然闖進華麗山布特麗花園小學（SK Taman Warisan Puteri），手持木棍在校園內四處遊走叫囂，2名男老師隨後上前勸阻不果，校方只好響起刺耳的警示鈴聲，引起學生恐慌。

▲馬來西亞近日傳出有瘋漢闖校鬧事的事件，但校方事後澄清，那只是一次安全防範演習而已，下同。（圖／翻攝自Facebook）

從網上影片可見，事發當時，嚇壞的學生紛紛趴在地上，或是蜷縮在桌子底下，避免遭瘋漢攻擊，還有人透露，這名男子是因為不滿孩子被學校老師打罵，所以才會持棍到學校鬧事。

不過，校方隨後卻在網上公開完整影片，澄清這只是校方為了加強師生安全防範意識，安排的安全防範演習活動，還放出「瘋漢」與師生見面，和校方代表一起為同學說明安全注意事項的畫面，但這場逼真的演習活動卻在網上掀起輿論熱議。

有網友認為，由於瘋漢的演技過於逼真，年紀較小的學生可能無法分辨真偽，進而造成學生心理陰影，但也有網友稱讚校方非常有創意，這樣的安全防範演習一定會讓學生的印象更深刻。當地警方隨後也呼籲民眾不要對相關影片做出任何猜測或發布不實聲明。