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YouTuber被兄弟性侵逃家！遭母設局騙回　父下手勒斃稱「洗刷恥辱」

▲▼伊拉克Youtuber艾爾阿里（Tiba al-Ali）遭父親殺害。（圖／翻攝自YouTube／@tiba99）

▲伊拉克Youtuber艾爾阿里（Tiba al-Ali）遭父親殺害。（圖／翻攝自YouTube／@tiba99）

記者張方瑀／綜合報導

伊拉克Youtuber艾爾阿里（Tiba al-Ali）過去曾遭兄弟性侵，因此遠離家人住在土耳其，沒想到日前卻遭母親設局帶回家，最後被父親在睡夢中「榮譽謀殺」勒斃。父親接受警方調查時更大方坦承犯案，稱這樣做是為了「洗刷恥辱」。

伊拉克內政部發言人曼恩 （Saad Maan）在推特發文證實，艾爾阿里於1月31日在伊拉克南部的家中遭父親殺害。年僅22歲的艾爾阿里過去曾遭兄弟性侵，但家人漠視此事，因此她2017年和家人到土耳其旅遊時，拒絕返回伊拉克。

在土耳其成為一名Youtuber的艾爾阿里時常在頻道裡分享自己的日常生活，而她的未婚夫也時常出現在影片中大方曬恩愛。當她今年1月返回準備伊拉克觀看「阿拉伯海灣盃」足球賽時，被母親說服在巴格達的一名朋友家中見面，豈料當她來到現場，居然所有家人都到了，還下藥將她迷昏帶回南部家中。

當艾爾阿里醒來後，就和父親發生激烈爭吵，沒想到父親竟趁著她晚上睡覺時，直接在睡夢中將她勒斃。當警方詢問時，父親更大方坦承犯案，並稱這樣做是為了洗刷家族恥辱。

艾爾阿里遭「榮譽謀殺」後，激怒了大批伊拉克網友，他們5日將在巴格達舉行示威抗議，要替艾爾阿里討回公道。資深政治家阿爾塔巴尼（Ala Talabani）在推特表示，「我們社會中的女性被落後的習俗所綁架，現在的法律措施完全不合乎與家庭暴力犯罪的規模。」

國際特赦組織（Amnesty International）也譴責了這起可怕的謀殺案，並稱伊拉克的刑法仍對所謂的「榮譽殺人」相當寬容，「除非伊拉克當局通過強而有力的立法來保護婦女，否則我們將繼續目睹這種恐怖的謀殺。」

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