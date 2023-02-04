　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本人「已經30年沒加薪」　物價卻是41年來最高！CNN揭慘痛現實

▲▼日本疫情,新冠疫情,日本街頭。（圖／路透）

▲日本人薪資30年來基本上沒調漲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日相岸田文雄上月呼籲日本企業加薪，幫助員工適應高通膨。美國有線電視新聞網（CNN）3日以「日本勞工已經30年沒有加薪，企業面臨支薪壓力」為題刊出報導，提到日本面臨41年來最高的物價水準，上月卻創下10年來最大幅的實際薪資下滑。

54歲的時吉秀彌接受CNN訪問表示，他30年前在東京開始教英語後，薪水幾乎不變，終於在3年前放棄加薪的希望，幸運地能透過出書增加額外收入，「若不是這樣，我可能會一直困在同樣薪資的循環中。這就是我能活下來的原因。」

根據OECD數據，日本1991年的平均年薪為37866美元，2021年增至39711美元，30年來勞工薪資漲幅不到5%，而法國與德國等G7經濟體的同期薪資漲幅約在34%。

▲▼ 日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）上月呼籲日本企業為員工加薪。（圖／路透）

穆迪分析公司（Moody's Analytics）駐東京的資深經濟學家Stefan Angrick表示，「這個名義薪資（nominal wage）已經30年沒有增長的國家，由於通膨，實際薪資正在迅速下降。」報導指出，截至去年12月，日本核心消費者物價已經上漲4%，雖然與歐美相比仍低，但對於日本而言已經是41年來的最高水準，因為日本人更習慣物價下跌。

OECD經濟學家Müge Adalet McGowan指出了日本薪資長年停滯的幾個原因，首先日本泡沫經濟以來長期都在努力應對與現在相反的「通縮壓力」，由於過去20年物價通膨基本上沒有變化，此前消費者荷包不會受到衝擊，自然也不覺得有必要提高薪水。但東京大學經濟學教授山口慎太郎預測，隨著高通膨，民眾可能會開始抱怨沒加薪。

第二個原因在於日本生育率太低，導致國家生產率（勞工每小時貢獻多少GDP之衡量標準）低於OECD國家平均，且可能是「最大主因」。McGowan表示，一般而言薪資與生產率的增加呈正向關係，生產率提高，企業獲利增加，就能提供更高薪資。她也指出，其他問題包含日本人口高齡化導致的勞動力高齡化，以及兼職或不定期勞工30年來從20%增至40%，拉低了平均薪資。

▲▼日本疫情,日本街頭,東京疫情,東京街頭,。（圖／路透）

▲日本薪資水平停滯與低生育率、人口高齡化、就業市場文化有關。（圖／路透）

另外，日本特殊的「終身雇佣」職場文化也是導致薪水停滯的原因之一。Angrick說，企業在此制度下會竭盡全力讓員工終身領薪，也意味著將非常謹慎調升薪水，以確保在經濟不景氣時仍可以保護員工，「他們不想裁員，因此需要有這樣的緩衝。」McGowan則說，以年資為基礎的薪酬體系降低了人們換工作的動機，但在其他國家轉職通常有助於提升薪資。

報導指出，岸田文雄上月呼籲企業加薪，核心目標是每年提高3%以上薪水。厚生勞動省稱，相關部門計畫在6月提出指導方針。工會聯盟也將在今年與多家企業主談判要求加薪5%。據路透社上月民調，日本有超過一半的大型企業預計在今年為員工加薪。山口慎太郎認為，大企業加薪可能會吸引其他公司效仿，以確保市場競爭力。

ET快訊
銀行人妻副總裁遭性侵　同事闖進房洩慾「無套好多次」
拜登要出手了？外媒：美軍將擊落「中國間諜氣球」
元宵節12禁忌曝！命理師警告：「做這事」整年財運全掉光
餵母乳照誘人夫！　單親媽2個月「用掉4盒保險套」慘了
冒症狀才1個月！醫一照她「小腸全塞死」罹癌晚期　恐怖5警訊曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭堅守巴赫姆特　華府再軍援基輔22億美元

背靠旅館6樓陽台「圍欄突然脫落」！20歲考生墜落1樓慘死

中國外交部證實「王毅與布林肯通話」　絕口不提氣球

「胡鑫宇事件」登上CNN：失蹤少年震驚中國　從遺體發現更多疑點

印度人工淚液遭細菌污染 　在美致感染失明釀1死

泰國低成本Cosplay神還原「台版包青天」　台灣網友洗板朝聖

日本開始限制對中國出口「半導體設備」　春季完成修法

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

日本人「已經30年沒加薪」　物價卻是41年來最高！CNN揭慘痛現實

YouTuber被兄弟性侵逃家！遭母設局騙回　父下手勒斃稱「洗刷恥辱」

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

「許光漢林柏宏高嗎？香不香？」　王淨合作2男神：他們很驚人

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

找到散布者了！外流陸軍性愛片「已有明確對象」　軍方力挺提告

全家出遊男童意外被丟包　草屯暖警溫柔安撫助返家

烏克蘭堅守巴赫姆特　華府再軍援基輔22億美元

背靠旅館6樓陽台「圍欄突然脫落」！20歲考生墜落1樓慘死

中國外交部證實「王毅與布林肯通話」　絕口不提氣球

「胡鑫宇事件」登上CNN：失蹤少年震驚中國　從遺體發現更多疑點

印度人工淚液遭細菌污染 　在美致感染失明釀1死

泰國低成本Cosplay神還原「台版包青天」　台灣網友洗板朝聖

日本開始限制對中國出口「半導體設備」　春季完成修法

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

日本人「已經30年沒加薪」　物價卻是41年來最高！CNN揭慘痛現實

YouTuber被兄弟性侵逃家！遭母設局騙回　父下手勒斃稱「洗刷恥辱」

《鬼滅之刃》重磅歸來！限定快閃店搶先啟動、限量福袋和全新周邊曝光

要結婚的Jenny快看！渣男想約「誤傳喜帖」她氣炸：你老婆真可憐

第一眼看到畫筆還是女孩？秒測你內心「最在乎的事情」

布蘭登費雪人生故事！遭受低潮後《我的鯨魚老爸》問鼎奧斯卡登演藝高峰

超毛！大過年頭一遭　彰化10天4起死亡車禍　　　

姊妹花園夜市玩籃球！攤商惡意不找零　市府突襲發現竟是坑客慣犯

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

相關新聞

日限制對中出口半導體設備　春季完成修法

日限制對中出口半導體設備　春季完成修法

日本政府將在對一項外匯法修改後，於今年春季開始限制向中國出口製造先進半導體所需的設備。此前，日本、荷蘭已與美國達成協議，同意限制向中國出口相關設備，對此中方已表示堅決反對。

日相秘書官談話歧視同性戀　岸田怒拔官

日相秘書官談話歧視同性戀　岸田怒拔官

日本研發「看到睡著的書」

日本研發「看到睡著的書」

韓國人不再吃狗肉？「補身湯」改用山羊肉

韓國人不再吃狗肉？「補身湯」改用山羊肉

獨／落幕！放鳥日旅館台旅客匯款賠錢

獨／落幕！放鳥日旅館台旅客匯款賠錢

關鍵字：

日本加薪年薪薪資水平日韓要聞

讀者迴響

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面