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日相秘書官歧視同性戀「非常討厭」　岸田憤怒宣布拔官：談話荒謬

▲▼日相岸田文雄1日針對同性婚姻法的發言持保守態度。（圖／達志影像／美聯社）

▲日相岸田文雄1日針對同性婚姻法的發言持保守態度。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄的秘書官荒井勝喜昨（3）日晚間針對同性婚姻、性少數族群發表歧視性發言，他表示「若（同性戀者）住在隔壁就很討厭，就連看到了也非常厭惡」，此番談話旋即引起在野政黨批評缺乏人權意識。對此，岸田文雄今（4）日在福井縣坂井市向記者團宣布，已將荒井革職處置。

根據日媒《共同社》，針對秘書官荒井勝喜對於LGBT性少數族群的歧視性談話，岸田文雄4日在公邸向媒體透露有意更換荒井，「荒井的談話明顯與政府方針完全不符，且非常荒謬」，當被問題是否有意讓荒井辭職時，他表示，「我會盡快做出具體的應對」，之後他旋即對荒井做出革職處分。

針對岸田文雄在國會上關於同性婚姻的答辯，荒井勝喜3日晚間在首相官邸接受了媒體非正式的採訪，「秘書官室全體反對，我身邊的人也反對。不僅我看了覺得非常討厭，就連他們住在隔壁也令我感到厭惡。當然我尊重人權或基本價值觀，但打從心底真的非常討厭。一旦承認同婚，社會必將改變，許多反對的人將拋棄國家。」

荒井勝喜出身自日本經濟產業省，2021年10月岸田政府就任後，他便出任首相秘書官。《共同社》指出，經濟產業省秘書課長伊藤禎則將代替荒井勝喜秘書官的職務。

據悉，岸田文雄1日在日本眾議院預算委員會上，便針對同性婚姻表態反對。他表示，「是否通過同性婚姻法，是須『極其謹慎』討論的議題，同性婚姻法會破壞日本人在家庭與社會等方面的價值觀，應考量整體社會氛圍的接受程度。」

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