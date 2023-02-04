美驚傳火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站　多節車廂狂燒傷亡不明

▲列車出軌後引發大火，火勢延燒多個車廂。（圖／翻攝自推特）
記者詹雅婷／綜合報導
美國俄亥俄州3日晚間發生列車出軌事故，引發大火，多節車廂陷入火海，橘紅色火光照亮夜空，濃煙狂竄。目前尚不清楚這起事件是否造成人員傷亡，外傳列車當時載運超過100輛油車，出軌之後撞上加油站。
綜合路透、CBS報導，事故地點發生在俄亥俄州城鎮東巴勒斯坦（East Palestine），此處位在俄亥俄州接近賓州邊界附近。依據網路流傳的畫面，多節車廂被大火燃燒，濃煙狂竄。
事發後，緊急救援人員疏散現場方圓約1.6公里的居民，當地警察開車使用擴音器告知當地人疏散。
目前尚不清楚造成列車出軌的原因。不過Citizen Free Press指出，列車當時載運超過100輛油車，出軌後撞上加油站，才會大規模爆炸與火災。
Train derailment has caused a massive fire and explosion in East Palestine, Ohio, which is NW of Pittsburgh— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 4, 2023
The train was carrying more than 100 oil tanker cars when it derailed and crashed into a gas station.Nearby neighborhoods are under mandatory evacuation. pic.twitter.com/ZVLjiwb8jJ
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