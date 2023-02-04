起飛機翼突被削斷！美飛機「近身擦撞」　巨響猛震嚇爆乘客

▲美國3日發生2架飛機機翼相撞意外，所幸未造成人員傷亡，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐澤西州一座機場在當地3日發生2架聯合航空（United Airlines）飛機機翼相撞的意外，所幸並未造成人員傷亡，而美國聯邦航空總署（FAA）也已對此展開調查。

綜合美媒報導，這起事故發生於美東時間3日上午8時45分。事發當時，紐華克自由國際機場（EWR）一架停在C126登機口的波音757客機，在等待飛往奧蘭多時，突然被隔壁C125登機口的波音787飛機撞到，導致波音757客機的左翼在這場碰撞中折斷。

從現場照片可見，波音757的機翼幾乎整個被削斷，而且當時機上載滿了乘客，所幸並未造成任何人員傷亡。

機上乘客布魯姆（Rebecca Blum）告訴美國ABC，當2架飛機相撞時，她先是感到了「震動」，於是她立刻看出窗外，下秒就見到自己客機的機翼被撞斷，不過機上並沒有任何人驚慌失措。

聯合航空告訴《商業內幕》，受影響班機的乘客已被安排轉搭另一架機，於上午11時40分再次起飛。FAA則表示，當局目前已對這起意外發生的原因展開調查。

這起事故已是紐約地區機場近一個月以來發生的第3起意外。3周前，紐約市甘迺迪國際機場（JFK）有一架正準備從跑道起飛的客機，差點與另一架橫穿跑道的飛機相撞。5天後，甘迺迪機場又發生一架飛機從登機口後退時，撞到停在旁邊的飛機尾翼。