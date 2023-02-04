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中國間諜氣球侵擾！美國議員呼籲「擊落」　前飛行員嘆：難度破表

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國防部於當地時間2日發現中國間諜氣球侵入領空，估計該氣球最快4日飛離美國東岸。其實，外界不斷建議美國軍方將之擊落；不過軍事專家卻表示，要擊落6萬英呎高空的中國間諜氣球，恐怕是難如登天，因為美國所擁有防禦系統難以將之擊落，派出戰機發射子彈則恐造成地面人員傷亡。

根據美媒《商業內幕》，美國國防部於當地時間3日表示，中國間諜氣球預估在約6萬英尺空中飛行，根本「遠遠超出」民用空中交通的正常飛行高度範圍，對於許多戰鬥機來說也是一門潛在的挑戰；而為何美國不像前總統川普、或是共和黨議員所要求，將氣球擊落？美國前海軍飛行員解釋，因為事情根本沒那麼簡單。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級技術分析師、前海軍飛行員坦尼希爾（Brynn Tannehill）解釋，其實若試圖用美國現有的防空系統將中國間諜氣球擊毀，恐怕是「非常困難」，因為大多數防空系統並不是為了擊落高空氣球而設計的，不僅難以用戰鬥機攻擊它，且擊落時也有移動風險造成地面人員傷亡。

美國軍方為了追蹤中國間諜氣球，一度派出空軍頂級優勢戰力的第5代「F-22猛禽戰鬥機」緊急升空，其最大飛行高度超過5萬英尺，不過其實效率有限。坦尼希爾解釋，「F-22戰鬥機就像一輛藍寶堅尼，但你總不會開著藍寶堅尼越野吧？因為本來就不該這麼做。」

▲▼中國間諜氣球,圖表。（圖／達志影像／newscom）

▲間諜氣球主要在8萬至12萬英呎高空飛行。（圖／達志影像／newscom）

至於是否能透過導彈系統將之擊落？坦尼希爾表示，「無論是地對空導彈、還是空對空導彈，都不是為了『攻擊氣球』而設計的，因為氣球看起來並不像它們被設計用來攻擊的那種有效目標，例如敵機或導彈。它們不像巡弋飛彈那樣移動，看起來像是一片雲。以我們現有的設備，將之擊落非常困難。用導彈擊落，可能導彈會打偏。」

美國國防部也曾透露，其實軍方曾經考慮擊落中國間諜氣球，不過他們評估後認為，氣球在飛行時不會對地面上的美國人構成威脅，且政府已進一步採取措施，防止氣球蒐集美方敏感的軍事情報，因此降低擊落的必要性。

至於用子彈將氣球擊落是否可行？坦尼希爾表示，「若你把它打下來，就會有碎片從空中像下雨一般落下。若是用M61加特林炮（M61 Gatling gun）把它打下來，你會噴出口徑20毫米的子彈，子彈會持續發射好幾英里，甚至可能殺死地面上的人員。」

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