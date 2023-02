美網路瘋傳「間諜氣球被擊落」畫面！　五角大廈澄清：沒爆炸

▲美國民眾拍攝疑似間諜氣球爆炸墜落。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

中國間諜氣球2日出現在美國北部蒙大拿州上空,有當地民眾表示,目擊到一架戰機飛過後,氣球就爆炸掉落,影片也在推特上曝光。不過,美國國防部出面澄清,間諜氣球並沒有爆炸,軍方也未將其擊落。

Ok, so here’s what I just caught I few minutes ago out my window. I saw a jet go by so fast and then explosion in the sky. Holy crap! Billings MT. pic.twitter.com/swr8ERC6pf

根據美國CBS地方媒體《KRTV Great Falls MT》報導,住在蒙大拿州比靈斯(Billings)的摩爾(Dolly Moore)在推特po出一段影片指出,她在當地時間3日看到一架噴射機從天空飛過,接著就聽到空中傳來巨響,結果疑似氣球出現的地方出現煙霧,並開始下墜,網友便猜測美軍是否已出動戰機將間諜氣球打下。

美國國防部官員向《福斯新聞》記者澄清,蒙大拿州上方的間諜氣球並未爆炸,軍方也未出動戰機將其擊落,網路上流傳的影片不是真的。蒙大拿州災害與緊急服務部門及州長吉安福特(Greg Gianforte)也表示,整個蒙大拿州與周圍地區都未發生爆炸事件。

NEW: Defense officials tell @JenGriffinFNC that the balloon over MT has not exploded and was not shot down by the U.S military. Videos purporting to show the balloon exploding are not real.