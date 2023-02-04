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英國40年來首例叛國罪　男子持十字弓開嗆「我來殺女王」

▲▼英國女王伊麗莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國已故女王伊麗莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

英國一名男子2021年手持十字弓闖入當時仍在世的女王伊麗莎白二世溫莎城堡官邸，今天他在倫敦的法庭上認罪叛國法與威脅殺害女王，成為40年來第一個被依叛國法定罪的人。

路透社報導，21歲的柴爾（Jaswant Singh Chail）2021年耶誕節晚間約8時在溫莎城堡（Windsor Castle）遭逮捕，當時他身穿黑衣、戴著兜帽、金屬面罩與手套，聲稱「我是來殺女王的」。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）事發當天人在溫莎城堡內，她的兒子、現任國王查爾斯三世（King Charles III）與其他親密家人也陪伴在她身邊。伊麗莎白二世去年9月逝世，享壽96歲。

檢方說柴爾策畫這場攻擊好幾個月。他進入溫莎城堡的範圍後，在能進入私人住處的區域遇到一名護衛。

有關當局尋獲的十字弓為Supersonic X-bow，所射出的箭能造成人員重傷或致命。

來自英格蘭南部南安普敦（Southampton）的柴爾在進入溫莎城堡土地前錄製一段影片，在遭逮捕前約10分鐘放入聯絡人列表內。

他在影片中說：「我對我做出的事還有我將做的事感到抱歉。我將試圖暗殺女王伊麗莎白二世。」在影片中可見他手持十字弓並戴著面罩。

柴爾說：「這是為替1919年屠殺案喪命的人報仇。」他指的是英國殖民軍隊在印度西北部聖城阿姆利則（Amritsar）開槍擊斃近400名錫克人。

這起事件也稱為1919年札連瓦拉園屠殺案（Jallianwala Bagh massacre），當時英國部隊朝聚集抗議殖民法、手無寸鐵的平民開槍，印度人一直要求英國正式道歉。

英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）特別犯罪與反恐部（Special Crime and Counter Terrorism Division）負責人普萊斯（Nick Price）說：「柴爾在揚言殺害已故的女王伊麗莎白二世陛下後，進入溫莎城堡的保護區內。幸好有員警介入，沒有人受傷。」

他說：「這是嚴重的事件，所幸並不常見。」

檢方說當時也搜到電子設備，顯示柴爾曾想透過國防部與擲彈兵衛隊（Grenadier Guards）與王室聯繫。

柴爾今天穿著黑色外套，透過視訊出庭倫敦老貝里（Old Bailey）法庭審訊，發言時僅確認自己的姓名，並對威脅殺害、持有攻擊性武器與違反叛國法3項罪名進入認罪協商。

法官貝克（Jeremy Baker）宣布訂於3月31日對柴爾宣判。柴爾先前是超市員工，現在沒有工作。

柴爾是40年來再有依叛國法定罪的人。1842年版叛國法（Treason Act 1842）禁止意圖驚擾或傷害而在君主前持有軍火或攻擊性武器。

1981年，沙金特（Marcus Sarjeant）在倫敦中部年度「皇家閱兵儀式」（Trooping the Colour）遊行時對女王發射空包彈，在認罪後遭判刑5年。

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