10台PS5遭搶損失15萬！員工不爽「經理被解雇」　竟集體辭職抗議

▲美國一家遊戲商店遭2名劫匪搶走10台PlayStation 5，損失約5000美元 。（示意圖／記者蘇晟彥攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國賓州一家由遊戲零售商GameStop經營的商店近日遭2名劫匪搶走10台PlayStation 5，損失約5000美元（約台幣15萬元），結果該店的經理遭公司解雇，造成員工不滿而集體請辭抗議。據了解，受到GameStop大幅裁員的影響，導致該間商店時常僅有1人值班，才因此讓歹徒有機可乘。

根據《news.com.au》報導，賓州一間GameStop遊戲商店日前遭2名歹徒闖入，當時他們裝成顧客進店詢問PlayStation 5（PS5）遊戲機，趁著唯一一名店員轉身打開倉庫時，威脅店員交出所有PS5。

負責的警探指出，店員表示當時並未見到兩名歹徒拿槍，但歹徒要求他舉起雙手，聽從指示就不會受到傷害，加上他只有一個人，所以不敢違抗。最後2名歹徒共得手10台PS5，價值約5000美元。

▲美國GameStop去年7月裁減約25％的員工。（圖／路透）



搶劫事件發生後一周，店內經理遭GameStop開除，但他並沒有直接參與到這起事件，因此引發其他員工不滿。據了解，這名經理很受員工歡迎，除了兩名員工外，其他員工集體辭職向公司表達抗議；其中一名員工表示，該名經理是店內任期最長、業績最好的人，「他為公司竭盡全力。」

目前無法證實該名經理被解雇的確切原因，但推斷和被搶員工的作業SOP錯誤有關；通常要收錢後才能拿貨。不過許多員工皆表示，受到公司大幅裁員影響，店內時常只有一個人值班，才會導致歹徒有機可乘。

報導指出，GameStop過去兩年股價重挫，並在去年7月裁減約25％的員工。